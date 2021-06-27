Hài cốt thiếu nữ 16 tuổi được khai quật với 35 vết thương trên người, chuyện gì đã xảy ra cách đây 7.000 năm?

Thâm cung bí sử 27/06/2021 19:30

Một bộ hài cốt thiếu nữ 16 tuổi có niên đại 7.000 năm trước được các nhà khảo cổ khai quật, tuy nhiên 35 vết thương trên người cô gái khiến các nhà nghiên cứu lạnh sống lưng.

Vào cuối thế kỷ trước, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một bộ hài cốt tại một ngôi làng của tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Sau khi kiểm tra, các nhà nghiên cứu cho biết đây là bộ hài cốt có từ hơn 7.000 năm trước và là một phụ nữ. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là trên bộ hài cốt có đến 35 vết thương rất nặng khiến các nhà khảo cổ lạnh sống lưng. Điều gì xảy ra vào thời điểm đó khiến cô gái chịu nhiều vết thương nặng như vậy vẫn còn là điều bí ẩn.

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 Các nhà khảo cổ phát hiện bộ hài cốt của cô gái 16 tuổi có niên đại hơn 7.000 năm được bảo quản nguyên vẹn

Ngoài các thông tin trên, các nhà khảo cổ còn xác định được cô gái này trước khi qua đời chỉ khoảng 16 tuổi. Trải qua hơn 7.000 năm, hài cốt của cô gái này vẫn được bảo quản nguyên vẹn, đó thực sự là điều kỳ diệu. Giới chuyên môn đặt ra câu hỏi, hơn 7.000 năm trước là thời kỳ thịnh vượng của xã hội mẫu hệ vậy tại sao cô gái này lại chết thảm như vậy.

Có hai giả thuyết được đưa ra, đầu tiên có thể cái chết của cô gái là do cúng tế. Trong thời đại mê tín dị đoan đó, người dân nhiều bộ tộc thường tổ chức nghi lễ cũng tế để giao tiếp với thần linh và một thứ rất quan trọng trong nghi lễ này đó chính là vật tế thần. Trong xã hội cổ đại, ngoài gia súc, vật hiến tế còn có thể là con người, đặc biệt là trẻ sơ sinh và phụ nữ. Nguyên nhân khiến cô gái 16 tuổi này chết thảm như vậy rất có thể do người dân lấy cô làm vật tế thần.

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 Vậy nhưng trên người cô gái này có đến 35 vết thương nặng khiến các nhà nghiên cứu lạnh sống lưng

Giả thuyết thứ hai được các nhà khảo cổ đưa ra đó là cô gái này là tù binh. Trong thời cổ đại, chiến tranh giữa các bộ tộc xảy ra liên miên. Trong các cuộc chiến tranh, phụ nữ yếu đuối chính là những người chịu thiệt thòi nhất. Phụ nữ của bộ tộc bại trận sẽ bị kẻ chiến thắng bắt đi, hầu hết họ sẽ trở thành nô lệ, nếu không tuân theo, họ sẽ bị tra tấn. Rất có thể cô gái 16 tuổi này là nô lệ chiến tranh và từng bị tra tấn. Trong giai đoạn đó, người bình thường không thể bị chấn thương nặng đến vậy.

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Từ khóa:   thời cổ đại nô lệ chiến tranh xã hội mẫu hệ

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