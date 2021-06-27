Vào cuối thế kỷ trước, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một bộ hài cốt tại một ngôi làng của tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Sau khi kiểm tra, các nhà nghiên cứu cho biết đây là bộ hài cốt có từ hơn 7.000 năm trước và là một phụ nữ. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là trên bộ hài cốt có đến 35 vết thương rất nặng khiến các nhà khảo cổ lạnh sống lưng. Điều gì xảy ra vào thời điểm đó khiến cô gái chịu nhiều vết thương nặng như vậy vẫn còn là điều bí ẩn.

Các nhà khảo cổ phát hiện bộ hài cốt của cô gái 16 tuổi có niên đại hơn 7.000 năm được bảo quản nguyên vẹn

Ngoài các thông tin trên, các nhà khảo cổ còn xác định được cô gái này trước khi qua đời chỉ khoảng 16 tuổi. Trải qua hơn 7.000 năm, hài cốt của cô gái này vẫn được bảo quản nguyên vẹn, đó thực sự là điều kỳ diệu. Giới chuyên môn đặt ra câu hỏi, hơn 7.000 năm trước là thời kỳ thịnh vượng của xã hội mẫu hệ vậy tại sao cô gái này lại chết thảm như vậy.