Bí ẩn về những xác chết có đôi chân bị tách rời của các phi tần bị chôn bồi táng trong các ngôi mộ cổ

Thâm cung bí sử 12/06/2021 07:00

Khi phát hiện những xác chết được bồi táng trong các ngôi mộ cổ có đôi chân bị tách rời, các nhà khoa học đã vô cùng hoảng hốt.

Thời cổ đại, rất nhiều hoàng đế Trung Hoa và những người có địa vị trong xã hội đều tin rằng sau khi chết họ có thể bất tử. Vì vậy họ muốn dàn mỹ nữ trong hậu cung sẽ được chôn cùng họ sau khi qua đời. Phương thức bồi táng này được thực bắt đầu từ thời Xuân Thu Chiến Quốc và phổ biến hơn vào thời nhà Tần. Những tưởng rằng cách mai táng này đã biến mất sau khi nhà Tần kết thúc nhưng không ngờ phương pháp bồi táng này lại được áp dụng rộng rãi vào thời nhà Minh.

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 Các phi tần không có con và những người hầu thân cận bên cạnh hoàng đế sẽ phải bồi táng trong ngôi mộ cổ sau khi hoàng đế qua đời

Sau khi hoàng đế nhà Minh Chu Nguyên Chương qua đời, chế độ bồi táng lại bắt đầu được áp dụng. Chu Nguyên Chương để lại di chiếu viết rằng, những phi tần không có con cùng những cung nữ và thái giám từng hầu hạ ông sẽ bị giết chết và chôn cùng ông. Những phi tần và những người hầu này không làm gì xúc phạm Chu Nguyên Chương vậy tại sao họ lại phải chịu số phận bi thảm như vậy? Có lẽ chỉ có thể trách hệ tư tưởng phong kiến lúc bấy giờ và địa vị của những người này quá thấp kém nên họ đành im lặng chấp nhận.

Thông thường có hai cách bồi táng cùng với hoàng đế vừa qua đời, bồi táng người đã chết và bồi táng người vẫn còn sống. Nếu là bồi táng những người đã chết có phần đơn giản hơn, thường thì các phi tần được phép tự sát hoặc uống thuốc độc. Nếu họ phản kháng thì thái giám sẽ giúp họ tự sát, cuối cùng mới cho họ vào quan tài bồi táng.

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 Rất nhiều phi tần không muốn bồi táng theo người đã chết nên đã bị chôn sống

Tàn nhẫn nhất là bị chôn sống, các phi tần sẽ bị đánh cho ngất đi hoặc họ sẽ bị cho dùng thuốc để bất tỉnh, sau đó sẽ bị đổ thủy ngân vào người rồi chôn vào quan tài, nếu chưa chết họ cũng sẽ bị chết ngạt vì dưới đất không có oxy.

Theo truyền thuyết, năng lượng của người sống có thể khiến hoàng đế dễ dàng bất tử, vậy nhưng đây chỉ là những điều mê tín mà thôi. Trong lăng mộ của một số hoàng đế, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một hiện tượng vô cùng kỳ lạ, xương hai chân của một số phi tần bị tách rời. Phải chăng đây là một phương pháp bồi táng hay chỉ là sự trùng hợp mà thôi?

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 Đề phòng những người này có thể trốn thoát, trước khi chết họ đã bị bẻ gãy chân

Sau khi nghiên cứu, các nhà khảo cổ đã đưa ra kết luận rằng, để đề phòng các phi tần trốn thoát trong các ngôi mộ cổ. Những người bị chôn sống, có thể sẽ phải uống thuốc độc để chết dễ dàng hoặc sẽ bị đánh ngất hoặc ném thẳng người sống vào quan tài. Để đề phòng các phi tần vùng vẫy thoát ra được, đôi chân của những người này sẽ bị bẻ gãy ngay khi họ vẫn còn sống. Đây chính là nguyên nhân khiến trong các ngôi mộ cổ thường có những xác chết có đôi chân tách rời. Quả thực đây là một phương pháp mai táng vô cùng tàn nhẫn khiến các nhà khảo cổ học cũng lạnh sống lưng.

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