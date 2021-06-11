Tô Đát Kỷ có một ‘tật xấu’ trước khi đi ngủ nhưng lại khiến Trụ Vương ‘mê như điếu đổ’, phụ nữ thời hiện đại không dám học theo

Tô Đát Kỷ là một mỹ nhân nổi tiếng trong thời cổ đại, vậy nhưng ít ai biết rằng trước khi đi ngủ, Đát Kỷ có một ‘tật xấu’ mà phụ nữ hiện đại không dám học theo.

Mặc dù nổi tiếng xinh đẹp nhưng chắc hẳn trong mắt nhiều người, Tô Đát Kỷ chưa bao giờ là một nhân vật được yêu thích. Tô Đát Kỷ dựa vào nhan sắc của mình để giành lấy sự sủng ái của kẻ thống trị, cô nhờ vào tài ăn nói của mình mà khiến Trụ Vương ngày một tàn bạo hơn.

Vì muốn lấy lòng mỹ nhân, Trụ Vương ngày càng tàn bạo sau khi có được Tô Đát Kỷ

Sau khi Trụ Vương có được Đát Kỷ, trước sự xúi giục của mỹ nhân, càng ngày vị hoàng đế này càng trở nên tàn bạo hơn. Vì muốn lấy lòng Đát Kỷ, Trụ Vương làm theo mọi yêu cầu của người đẹp. Nhiều người tò mò, vậy ngoài nhan sắc, Đát Kỷ còn có khả năng gì đặc biệt gì mà khiến Trụ Vương mê như điếu đổ, khiến ông sẵn sàng bỏ rơi 3000 người đẹp trong hậu cung chỉ để cung phụng một mình nàng.

Nhiều người nói rằng, trước khi đi ngủ Đát Kỷ có một thói quen đó là ăn đồ ngọt. Vậy nhưng loại đồ ngọt mà cô ấy ăn hoàn toàn khác với đồ ngọt hiện tại của chúng ta. Đồ ngọt Đát Kỷ ăn trước khi đi ngủ có chứa các thành phần đặc biệt khác nhau, nó khiến cơ thể Đát Kỷ tỏa ra mùi thơm vô cùng quyến rũ. Loại hương thơm cơ thể này khiến Trụ Vương bị mê hoặc và chỉ muốn độc chiếm nàng giữa dàn mỹ nữ chốn hậu cung. Chưa cần biết các thành phần có trong món bánh ngọt của Đát Kỷ là gì, nhưng có lẽ rất nhiều phụ nữ thời hiện đại sẽ không dám học theo thói quen này của mỹ nhân nổi tiếng nhất thời cổ đại.

Trước khi đi ngủ, Tô Đát Kỷ luôn ăn bánh ngọt, loại bánh đặc biệt này giúp cơ thể nàng tỏa ra mùi hương khiến Trụ Vương say đắm

Muốn nắm giữ trái tim của bậc quân vương thì hương thơm trên cơ thể của Đát Kỷ thôi là chưa đủ. Chắc chắn rằng, ngoài xinh đẹp, mỹ nhân thời cổ đại này cũng là một người phụ nữ rất thông minh. Mặc dù vậy, với tính tình tàn bạo của mình, Đát Kỷ thường xúi giục Trụ Vương làm nhiều điều sai trái và trở thành một trong những nhân vật tàn ác nhất của lịch sử Trung Hoa cổ đại.

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