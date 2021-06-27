Cô gái tuổi vị thành niên bị cưỡng hiếp tập thể sau khi bố ruột ép làm gái mại dâm

Thế giới 27/06/2021 18:26

Sau khi bị bố ruột và mẹ kế ép làm gái mại dâm, một cô gái tuổi vị thành niên đã bị 4 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể khiến cô mang thai.

Một sự việc đau lòng đã xảy ra với một cô gái tuổi vị thành niên tại Ấn Độ khiến cộng đồng mạng nước này dậy sóng. Theo India Today ngày 27/6, sau khi cô gái trẻ này bị bố ruột và mẹ kế ép vào con đường mại dâm, cô đã bị 4 người đàn ông ở Jodhpur, Rajasthan cưỡng hiếp tập thể khiến cô mang thai mà không biết ai là cha đứa bé.

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 Cô gái trẻ bị cưỡng hiếp tập thể và cô đã mang thai sau khi bị bố ép làm gái bán dâm

Theo cảnh sát địa phương, bố của cô bé là một người nghiện rượu mãn tính, ông ta thường đưa cô con gái tuổi vị thành niên của mình đến các bữa tiệc của một ca sĩ dân gian trong 7 tháng qua. Nơi đây cô bé bị nhiều người đưa đi khiêu vũ và lạm dụng tình dục. Trong một bữa tiệc, cô bé đã bị 4 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể và mang thai.

Khi cô bé từ chối tham dự những bữa tiệc này, người bố say xỉn đã đánh cô và đe dọa không cho cô bế nói với ai về vụ việc. Nguồn tin này cũng cho hay, sau khi đuổi mẹ cô bé ra khỏi nhà, người bố đã ép cô con gái phải làm gái mại dâm. Cô gái bị cấm gặp mẹ và chị gái suốt 5 đến 6 năm qua.

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 Khi nói sự việc với mẹ kế, người này đã ép cô bé uống thuốc độc hoặc sẽ bị bán

Vào ngày 21/6, bố cô bé ép cô phải quay trở lại khách sạn trong hai ngày nữa để đi khiêu vũ. Ông ta còn đe dọa sẽ giết cô bé nếu cô không làm theo lời ông ta. Cô bé đã kể lại điều khủng khiếp này với chị gái mình và sau đó bỏ trốn đến nhà bà ngoại. Bố cô đã sai người bắt cô quay trở lại.

Cô bé nói với cảnh sát rằng cô có thai sau vụ cưỡng hiếp tập thể nhưng im lặng trong nhiều ngày vì sợ bố. Khi cô nói với mẹ kế thì người này yêu cầu cô uống thuốc độc nếu không thì sẽ bị bán đi. Hiện tại cảnh sát địa phương đã mở một cuộc điều tra cho vụ việc chấn động này.

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Từ khóa:   cưỡng hiếp tập thể gái mại dâm Ấn Độ

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