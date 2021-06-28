Vụ án cô bé 9 tuổi mất tích bí ẩn dường như đi vào ngõ cụt suốt 10 năm thì bất ngờ lại có manh mối, kẻ thủ ác khiến nhiều người lạnh sống lưng vì sự tàn độc.

Câu chuyện xảy ra vào năm 1990 tại Nhật Bản, cô bé 9 tuổi Fusako Sano từ trường trở về nhà và đã biến mất bí ẩn. 8 giờ tối không thấy con gái trở về mẹ của Sano vô cùng lo lắng, bà đã gọi điện báo cảnh sát và nhờ những người hàng xóm của mình tìm giúp cô con gái bé nhỏ. Vậy nhưng tìm kiếm mọi ngóc ngách vẫn không tìm thấy manh mối gì của Sano. Sano mất tích bí ẩn trên đường từ trường về nhà, 10 năm sau đó cảnh sát mới tìm được tung tích của cô bé Vì mất con gái, gia đình Sano vô cùng đau buồn, mẹ cô bé luôn nghĩ về con gái. Không tìm được con, bà thường nghĩ có thể Sano đã bị giết hoặc có thể bị bắt cóc đến một nơi khác và chịu đủ mọi kiểu tra tấn. Người chồng thấy thương vợ nên đã nén nỗi đau để an ủi vợ. Nhưng dù thế nào cả gia đình vẫn suy sụp về sự mất tích của Sano.

Cuộc tìm kiếm kéo dài 10 năm, suốt 10 năm sau đó bố mẹ Sano chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm đứa con gái bị mất tích. Cuối cùng, một bà hàng xóm đã gọi điện báo cảnh sát và nói rằng nơi ở của con trai bà có điều bất thường. Lần theo sự hướng dẫn của bà cụ, cảnh sát tìm đến nhà và thỉnh thoảng nghe thấy tiếng động lạ trong một căn phòng nên đã mở cửa kiểm tra. Dù bố mẹ Sano đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm được tung tích của cô bé Vậy nhưng vừa mở cửa, mùi hôi thối trong căn phòng đã bốc ra. Căn phòng này không chỉ tối tăm mà còn rất ẩm thấp, dường như không phải là nơi ở của con người. Nhện bò khắp nơi, chuột chạy trên sàn, ngoài ra còn có phân và nhiều chất lỏng khó chịu trên mặt đất. Một cô gái yếu ớt đang nằm co ro trong góc phòng.

Quần áo của cô gái đã cũ nát, trên đầu có mạng nhện, dưới chân có phân, những phần cơ thể bị lộ ra ngoài đều chi chít vết sẹo. Cô gái này chính là Sano, bé gái đã mất tích bí ẩn 10 năm trước. Khi nhìn thấy cảnh sát, ánh mắt cô bé đầy hoảng sợ, cô co người lại. Rõ ràng cô bé thường xuyên bị bạo hành nên rất sợ tiếp xúc với ánh sáng và mọi người. Sau khi mẹ của Sano biết tin, bà đã choáng váng khi nhìn thấy con gái mình trong tình cảnh này. Điều khiến mẹ Sano không thể tin được rằng người bắt cóc con gái bà chính là người hàng xóm cạnh nhà. Khi Sano mất tích, người đàn ông này đã cùng mẹ Sano và những người hàng xóm khác đi tìm cô bé. Khi dần dần tỉnh lại, Sano cho biết, khi vừa bị bắt cóc, Sano cũng từng nghĩ đến việc bỏ trốn nhưng mỗi khi bị phát hiện là cô lại bị hành hạ dã man. Sau đó người hàng xóm này đã tấn công công tình dục cô bé và đối xử bạo lực với cô ngày một nhiều hơn. Người hàng xóm Nobuyuki Sato chính là hung thủ bắt cóc và tra tấn Sano suốt 10 năm trời Vì biết không còn hy vọng thoát thân, Sano đã từ bỏ ý định chạy trốn và sống hơn 3.000 ngày trong căn phòng âm u, bẩn thỉu này. Người đàn ông hàng xóm tên Nobuyuki Sato cuối cùng cũng bị kết án 14 năm tù cho hành vi vi phạm pháp luật của mình. Mặc dù vậy nhiều người bất bình với kết quả bản án và cho rằng Nobuyuki Sato phải chịu hình phạt nặng hơn cho tội ác mình đã gây ra.

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