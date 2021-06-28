Đã có hai vợ nhưng vẫn không thỏa mãn, người đàn ông muốn cưới vợ ba và cái kết không thể thảm hơn

Thế giới 28/06/2021 21:25

Một người đàn ông Ấn Độ đã có hai người vợ nhưng lại muốn cưới thêm vợ mới nên đã bị một trong số những bà vợ ‘xử lý’.

Trung thành với nhau có lẽ là một trong những phần quan trọng nhất của hôn nhân, vậy nhưng vì tham lam mà một người đàn ông ở Ấn Độ đã phải nhận thảm kịch. Theo QQ, nhân vật chính của vụ việc này là Maulvi Vakil Ahmad đến từ Ấn Độ, năm nay ông 57 tuổi và hiện có hai người vợ. Vậy nhưng dường như người đàn ông này không hài lòng với những gì mình đang có nên đã muốn lấy một người phụ nữ khác làm vợ thứ ba. Vậy nhưng người vợ thứ hai của Ahmad là Hazra rất không hài lòng với quyết định của chồng và đã ra tay “xử lý” người đàn ông tham lam này.

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 Người đàn ông Ấn Độ đã bị một trong số những người vợ của mình 'xử lý' khi đòi cưới thêm vợ ba

Theo nguồn tin này, thảm kịch xảy ra tại một ngôi làng của bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Khi xảy ra vụ việc này, người vợ đầu của Ahmad không có ở nhà. Khi Ahmad và người vợ thứ hai Hazra thảo luận về việc tiếp tục kết hôn của chồng, hai người đã có một cuộc tranh cãi gay gắt. Hazra đã cố gắng thuyết phục chồng thay đổi quyết định nhưng Ahmad không chấp nhận điều này và cả hai đã xảy ra tranh cãi. Hazra cảm nhận được quyết tâm của chồng và đã nghĩ ra một cách duy nhất để ngăn chặn anh ta.

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 Hazra đã cắt phăng của quý của chồng khi Ahmad đang ngủ say khiến người này tử vong vì mất máu

Theo Times of India, khi chồng đang ngủ say, Hazra đã dùng dao làm bếp để thiến chồng, sau đó Ahmad đã chết vì mất máu quá nhiều. Với sự giúp đỡ của người thân, Hazra đã tổ chức tang lễ cho Ahmad nhằm che giấu việc mình đã làm nhưng xung quanh đó đã có người phát hiện điều bất thường và báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến, thi thể của Ahmad được đưa đi khám nghiệm, cùng lúc đó Hazra bị bắt, cô đã thú nhận hành vi phạm thội của mình.

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Từ khóa:   hành vi phạm tội chết vì mất máu người đàn ông tham lam

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