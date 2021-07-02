Sau lần đầu tiên bị cưỡng hiếp tập thể, cô gái 20 tuổi đã đến cầu cứu cảnh sát nhưng không nhận được sự giúp đỡ, 2 năm sau đó cô luôn bị những đối tượng này quấy rối tình dục.

Theo India Today ngày 2/7, một cô gái 20 tuổi tại Alwar, Rajasthan đã bị cưỡng hiếp tập thể liên tục suốt 2 năm trời. Điều đáng nói là vào tháng 5/2019, cô gái trẻ này đã đến gặp cảnh sát để báo án nhưng phía cảnh sát không có bất kỳ hành động nào. Sự việc này hiện đang khiến cộng đồng mạng Ấn Độ vô cùng phẫn nộ. Cô gái trẻ vẫn bị cưỡng hiếp tập thể suốt hai năm dù đã nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát Nguồn tin này cho hay, cô gái 20 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể nhiều lần suốt hai năm qua ở Alwar, bang Rajasthan. Lần đầu tiên cô gái này bị cưỡng hiếp tập thể diễn ra vào tháng 4/2019. Mặc dù cô đã đến đồn cảnh sát Malakhera ở Alwar vào tháng 5/2019 để tố cáo thủ phạm nhưng cảnh sát đã không thực hiện bất kỳ hành động nào để bảo vệ nạn nhân.

Trong hai năm sau đó, những bị cáo này liên tục cưỡng hiếp tập thể cô gái. Họ tống tiền cô bằng cách đe dọa tung video vụ việc lên mạng xã hội. Vào ngày 25/6/2021, một người đàn ông tên là Gautam Saini đã gửi cho cô gái một đoạn clip để tống tiền và yêu cầu nạn nhân gặp anh ta nếu không sẽ gửi video này cho các thành viên trong gia đình cô. Vài ngày sau đó, người đàn ông này đã tung video lên mạng xã hội. Hiện tại 3 bị can liên quan đến vụ án này đã bị cảnh sát bắt giữ. Sau khi bị 3 người đàn ông cưỡng hiếp 1 tháng, cô gái đã đến gặp cảnh sát nhưng phía cảnh sát không có bất kỳ động thái nào Phía cảnh sát cho hay, vào tháng 4/2019, cô sinh viên 20 tuổi tham gia một kỳ thi thì bị hai người đàn ông là Vikas và Bhuru Jat bắt cóc. Sau đó cô gái trẻ đã bị 3 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể, và có một nghi can thứ 4 cũng có mặt. Theo lời kể của nạn nhân, mặc dù cô đã đến đồn cảnh sát Malakhera để báo án vào tháng 5/2019 nhưng cảnh sát ở đây đã không có bất kỳ động thái nào.

Hiện tại bị can là Vikas và Bhuru Jat đã bị bắt giữ vì tội hiếp dâm trong khi đó bị can thứ ba Gautam Saini cũng bị bắt vì lan truyền video riêng tư lên mạng xã hội. Một quan chức của Alwar cũng cho biết rằng, những sơ suất của cảnh sát cũng sẽ được điều tra và các nhân viên cảnh sát cũng sẽ bị trừng phạt nếu họ có tội.

Bị bắt cóc và sát hại vì nợ nần, kẻ sát nhân thiêu xác nạn nhân giống như các bệnh nhân qua đời vì nhiễm COVID-19 Một thanh niên ở Ấn Độ đã bị một nhóm người quen bắt cóc và giết hại sau đó đem đi hỏa táng giống như những người chết vì COVID-19 để đánh lừa cảnh sát.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-no-co-gai-20-tuoi-bi-cuong-hiep-tap-the-suot-2-nam-sau-khi-toi-cau-cuu-canh-sat-nhung-bi-ngo-lo-410925.html