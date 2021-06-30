Lấy danh nghĩa trừ tà để đánh đập và giật tóc phụ nữ, 30 người bị cảnh sát bắt giữ

Thế giới 30/06/2021 15:51

Cảnh sát Ấn Độ đã tiến hành bắt giữ 30 người khi họ thực hiện hành vi đánh đập và giật tóc phụ nữ ở bang Uttar Pradesh.

Trang Sina đưa tin, ngày 28/6 truyền thông Ấn Độ cho hay một nhóm khoảng 30 người đã bị cảnh sát bắt giữ vì được cho là đã tham gia đánh đập và giật tóc những người phụ nữ địa phương trong một nghi lễ trừ tà ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

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 Một nhóm 30 người đã dùng dây thừng đánh đập những người phụ nữ địa phương với lý do là thực hiện nghi lễ trừ tà

Cảnh sát cho hay, nhóm bị cáo gồm 30 người đều sống ở Uttar Pradesh đã tổ chức một buổi lễ bên bờ sông Sangam. Những người này lấy cớ là đánh đuổi các linh hồn ma quỷ để đánh đập và giật tóc những người phụ nữ địa phương.

Sau khi cảnh sát nhận được thông báo nhóm người này đang tiến hành nghi lễ trừ tà bên sông đồng thời trói tay, chân một số phụ nữ và đánh họ bằng dây thừng. Phía cảnh sát đã đến hiện trường và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó.

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 Dù cảnh sát đã yêu cầu dừng tất cả các hành động này lại nhưng nhóm người này vẫn cố tình thực hiện đã đã bị bắt về đồn

Mặc dù cảnh sát địa phương đã cố gắng can thiệp vào nghi lễ trừ tà này và yêu cầu các bị cáo dừng lại nhưng đều vô ích. Sau đó, tất cả các bị cáo đã bị cảnh sát đưa về đồn và họ sẽ phải đối diện với những phiên tòa vì hành vi vi phạm pháp luật của mình.

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Từ khóa:   linh hồn ma quỷ nghi lễ trừ tà vi phạm pháp luật

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