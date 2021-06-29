Một chú rể người Ấn Độ đã hủy hôn trước đám cưới sau khi biết nhà gái không chuẩn bị món ăn theo ý mình đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng nước này.

Theo truyền thông Ấn Độ, người đàn ông 27 tuổi tên là Ramakant Patra và cũng là chú rể đã hủy hôn vài giờ trước đám cưới vì nhà gái không chuẩn bị món ăn theo ý anh ta đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nguồn tin này cho hay, Ramakant chuẩn bị tham gia một đám cưới truyền thống với cô dâu ở Sukinda, một thị trấn thuộc Jaipur, bang Odisha vào ngày 23/6. Vậy nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra sau khi chú rể được người nhà cô dâu đưa đi dùng bữa trước khi hôn lễ được cử hành.

Một chú rể người Ấn Độ đã hủy hôn khi biết người nhà cô dâu không chuẩn bị món ăn ngon theo ý anh ta

Chú rể yêu cầu món cà ri cừu làm món ăn của tiệc cưới nhưng nhà gái lại không làm theo ý anh ta. Sau đó, một cuộc tranh cãi đã nổ ra khi món ăn chưa được chuẩn bị. Trước sự ngạc nhiên của những người có mặt tại hôn lễ, Patra đã hủy hôn và cùng gia đình đến nhà một người họ hàng ở Sukinda và ở lại đây.

Không chỉ vậy, người đàn ông này còn cưới người phụ nữ khác vào ngày hôm sau để trả thù gia đình cô dâu

Điều bất ngờ hơn, ngay ngày hôm sau Patra đã quyết định kết hôn với một người phụ nữ khác để trả thù nhà gái. Hiện tại sự việc này vẫn đang thu hút sự quan tâm của nhiều người dân địa phương và đặc biệt là cộng đồng mạng Ấn Độ.

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