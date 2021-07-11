Cảnh báo: Người phụ nữ qua đời vì nhiễm cùng một lúc hai biến thể Alpha và Beta

Thế giới 11/07/2021 23:43

Một người phụ nữ đã chết vì nhiễm COVID-19, các nhà nghiên cứu đã phát hiện bệnh nhân đã nhiễm cả hai biến thể Alpha và Beta.

Theo Sohu, các nhà nghiên cứu của Bỉ cho biết, một cụ bà 90 tuổi đã chết vì nhiễm COVID-19, điều đáng nói là bệnh nhân cùng một lúc nhiễm cả hai biến thể Alpha và Beta của virus SARS-CoV-2. Các nhà nghiên cứu nói thêm rằng hiện tượng này khá hiếm gặp và có thể đã bị đánh giá thấp.

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 Một cụ bà 90 tuổi được xác định nhiễm cùng một lúc 2 loại biến thể của COVID-19

Người phụ nữ sống một mình và chưa tiêm vắc xin COVID-19, bà được chăm sóc y tế tại nhà. Sau khi bị ngã nhiều lần vào tháng 3, bà được đưa đến Bệnh viện OLV ở Bỉ, cùng ngày hôm đó cụ bà có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Mặc dù ban đầu nồng độ oxy trong máu của bệnh nhân khá tốt nhưng tình trạng của bà xấu đi nhanh chóng và qua đời sau đó 5 ngày. Khi các nhân viên kiểm tra xem có bất kì điều khác thường nào trong ca nhiễm của bệnh nhân 90 tuổi này hay không thì phát hiện cụ bà 90 tuổi nhiễm cả hai biến thể, đó là biến thể Alpha (phát hiện lần đầu ở Anh) và biến thể Beta (được phát hiện lần đầu ở Nam Phi).

Anne Vankeerberghen – Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, vào thời điểm đó cả hai loại biến thể này đều khá phổ biến tại Bỉ. Vì vậy, rất có thể bệnh nhân đã bị nhiễm các loại biến thể khác nhau từ hai người cùng một lúc.

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 Hiện nay các nhà khoa học vẫn tiếp tục nghiên cứu sâu hơn để tìm hiểu về sự ảnh hưởng của 2 biến thể đến sức khỏe người bệnh 

Vankeerberghen nói rằng rất khó để đưa ra kết luận có phải cùng một lúc nhiễm hai biến thể của SARS-CoV-2 là nguyên nhân khiến tình trạng bệnh nhân xấu đi nhanh chóng hay không. Vì vậy, các nhà nghiên cứu cần phải tiến hành nghiên cứu nhiều hơn nữa để xác định được tính nguy hiểm khi nhiễm hai biến thể cùng một lúc, cũng như hiệu quả của việc tiêm vắc xin trong việc phòng bệnh.

Vào tháng 1 năm 2021, các nhà khoa học Brazil thông báo rằng có hai trường hợp nhiễm hai loại biến thể của virus Corona cùng một lúc. Vậy nhưng nghiên cứu này vẫn chưa được công bố trên một tạp chí khoa học.

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Từ khóa:   SARS-CoV-2 virus Corora biến thể Alpha

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