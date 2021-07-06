Bệnh nhân COVID-19 nhập viện quá nhiều, bệnh viện Indonesia cạn kiệt oxy khiến 63 người chết

Thế giới 06/07/2021 15:25

Trong số những người đã qua đời vì bệnh viện cạn kiệt nguồn oxy có 33 bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bệnh viện Sardjito trên đảo Java của Indosesia thông báo rằng có 63 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đã qua đời khi nguồn oxy cạn kiệt. Nguyên nhân được cho là do biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 khiến nhiều bệnh nhân phải nhập viện. Quá nhiều bệnh nhân nên bệnh viện đã hết nguồn oxy khiến 63 bệnh nhân tử vong.

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 Số ca nhiễm COVID-19 ngày một gia tăng khiến một số bệnh viện tại Indonesia bị cạn kiệt nguồn oxy

Theo Mạng Hoàn Cầu, do sự lây lan nhanh của biến thể Delta, một đợt dịch mới đã bùng phát ở Indonesia, vì vậy rất nhiều bệnh nhân phải nhập viện để điều trị. Vào ngày 2/7, bệnh viện Sardjito đã tiếp nhận một lượng lớn bệnh nhân COVID-19, điều này khiến lượng oxy tiêu thụ nhanh hơn dự kiến. Bên cạnh đó, nhà cung cấp chậm giao oxy khiến lượng oxy dự trữ cũng cạn kiệt. Ít nhất 63 người đang điều trị trong bệnh viện này đã tử vong, trong số đó có 33 người là bệnh nhân COVID-19.

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 63 người đã chết vì không đủ oxy tại một bệnh viện trên đảo Java, trong đó có 33 bệnh nhân nhiễm COVID-19

Chính phủ Indonesia sau đó đã yêu cầu các công ty liên quan tăng cường sản xuất oxy cho ngành y tế. Đồng thời một quan chức của Bộ Y tế cũng kêu gọi người dân không tích trữ oxy. Hơn một tháng qua, những ca nhiễm mới COVID-19 tại Indonesia không ngừng tăng lên khiến chính phủ nước này tìm mọi cách đối phó. Thủ phạm chính là biến thể Delta, một biến thể đã lây lan đến gần 100 quốc gia trên thế giới.

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Từ khóa:   biến thể Delta bệnh nhân COVID-19 SARS-CoV-2

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