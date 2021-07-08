Hai bác sĩ bị hành hung tập thể vì từ chối cấp giấy chứng nhận âm tính COVID-19 giả

Thế giới 08/07/2021 16:14

Một sự việc mới xảy ra tại Ấn Độ khiến cộng đồng mạng phẫn nộ đó là 2 bác sĩ đã bị hành hung khi từ chối cấp giấy chứng nhận âm tính COVID-19 giả.

Mạng Hoàn Cầu đưa tin, theo cảnh sát Ấn Độ, một nhóm du khách đến từ Mumbai đã tấn công hai bác sĩ ở Gulmarg, bang Jammu-Kashmir vào ngày 7/7 vì hai bác sĩ này không cấp giấy chứng nhận âm tính giả COVID-19 cho họ.

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 Ấn Độ hứng chịu hậu quả nặng nề khi làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ hai tấn công - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin đăng tải trên Times of India, các địa điểm du lịch tại Gulmarg yêu cầu khách du lịch phải xuất trình giấy chứng nhận âm tính với COVID-19 trước khi vào các khu danh lam thắng cảnh. Ngày 7/7, một nhóm du khách khoảng 16 người đã vào một bệnh viện và yêu cầu các bác sĩ cấp giấy chứng nhận âm tính COVID-19 mà chưa được xét nghiệm. Sau khi bị các bác sĩ từ chối, 7 nam du khách đã tấn công 2 bác sĩ và 2 nhân viên y tế. Hiện tại, cảnh sát đang tiến hành điều tra thêm về vụ việc này.

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 Sau khi số ca nhiễm COVID-19 giảm xuống, nhiều bang tại Ấn Độ đã nới lỏng các biện pháp giãn cách - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ truyền thông Ấn Độ, do hiện nay tình hình số ca nhiễm mới COVID-19 đã giảm nên nhiều bang tại Ấn Độ đã bắt đầu nới lỏng các chế độ giãn cách. Thời gian qua, nhiều người ở thành phố đã đổ về các khu vực miền núi vừa để du lịch vừa để tránh nóng, chính vì vậy đã xảy ra vụ việc kể trên.

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