Báo động: Một biến thể mới của virus corona lại xuất hiện, nguy cơ kháng vắc xin và đã lây lan tới 29 quốc gia

Khi thế giới đang điêu đứng với biến thể Delta thì một biến chủng mới của virus corona lại xuất hiện và đã lây lan tới 29 quốc gia.

Theo Sina, một biến thể mới của virus corona được đánh giá là nguy hiểm hơn biến thể Delta đã xuất hiện khiến các nhà khoa học lo lắng. Đây là biến thể Lambda xuất hiện lần đầu tiên ở Peru, được biết biến thể này có khả năng lây lan mạn hơn biến thể Delta, đáng nói là biến thể này có thể kháng lại các loại vắc xin COVID-19 đang có hiện nay.

Biến chủng Lambda xuất hiện lần đầu tiên tại Peru một năm trước nhưng đến nay lại nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học

Khoảng một năm trước, các nhà khoa học đã phát hiện ra đột biến Lambda lần đầu tiên ở Peru. Giờ đây, biến thể này lại thu hút sự chú ý của các nhà khoa học khi có ý kiến cho rằng nó có thể kháng lại vắc xin. Một nghiên cứu được công bố mới đây cho thấy, những đột biến trong protein gai giúp biến thể Lambda thoát khỏi các kháng thể trung hòa và làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Về việc biến thể Lambda kháng vắc xin COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho biết, cần có những nghiên cứu sâu hơn để xác nhận tính hiệu quả của vắc xin với biến thể Lambda. Các vắc xin đang được sử dụng hiện nay được cho là vẫn có khả năng bảo vệ tốt trước biến thể Delta, hiện đang lan rộng ở hơn 90 quốc gia.

Có ý kiến cho rằng biến thể Lambda có thể kháng vắc xin và lây lan hơn biến thể Delta

Biến thể Lambda đã lan rộng ở 29 quốc gia, hầu hết các nước này ở Nam Mỹ bao gồm Argentina, Chile và Ecuador... Trong số các trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19 ở Chile trong 60 ngày qua, có 32% bệnh nhân liên quan đến biến thể Lambda. Argentina và Ecuador cũng có số ca nhiễm biến thể này tăng lên trong thời gian vừa qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bao-dong-mot-bien-the-moi-cua-virus-corona-lai-xuat-hien-nguy-co-khang-vac-xin-va-da-lay-lan-toi-29-quoc-gia-411601.html