Một sự việc thực sự gây sốc với cộng đồng mạng Australia khi một thiếu niên 16 tuổi lẻn vào nhà và cưỡng hiếp một cụ bà 91 tuổi lúc nửa đêm.

Theo Dailymail, một thiếu niên 16 tuổi tại Adelaide, Australia được cho là đã đột nhập vào một ngôi nhà lúc nửa đêm vào ngày thứ năm tuần trước (ngày 1/7/2021). Cậu bé đã nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang ngủ trên giường và sau đó đã cố gắng cưỡng hiếp người phụ nữ 91 tuổi này.

Thiếu niên 16 tuổi đã đột nhập vào một ngôi nhà và cố gắng cưỡng hiếp cụ bà 91 tuổi

Khi người phụ nữ tỉnh dậy và bắt đầu la hét, cậu thiếu niên đã bỏ chạy khiến khung kính của cửa sổ bị vỡ. Việc này đã để lại vết máu sau lưng của “yêu râu xanh”, điều này đã được cậu thiếu niên thừa nhận sau đó. Hai ngày sau, thiếu niên 16 tuổi này bị bắt và bị buộc tội có ý định hãm hiếp nghiêm trọng.

Một nguồn tin cho hay, sau vụ tấn công, nạn nhân đã vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên theo luật pháp của Australia, vì lý do tuổi tác nên tên của cậu bé này không được công khai. Bên cạnh đó, luật sư của bị cáo cũng kêu gọi không được tiết lộ các chi tiết quan trọng của vụ án, vì điều này có thể gây ra rất nhiều áp lực cho gia đình bị cáo.

Vì lý do tuổi tác nên tên của 'yêu râu xanh' này đã không được công khai

Khi rời khỏi phòng xử án, bạn bè và người thân của thiếu niên này đã từ chối nói chuyện với giới truyền thông. Các tài liệu của tòa án đã tiết lộ rằng, thiếu niên này từng có tiền sử phạm tội. Hiện tại bị cáo đã bị tạm giam và sẽ trở lại tòa án sau hai tuần nữa.

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