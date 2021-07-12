Khao khát con trai, người đàn ông ra tay giết hại con gái 2 tuổi, làm bị thương con gái 5 tuổi

Thế giới 12/07/2021 21:49

Bực bội vì không có con trai, trong cơn tức giận một người đàn ông Ấn Độ đã giết chết cô con gái 2 tuổi và làm bị thương con gái 5 tuổi của mình.

Theo India Today, vụ việc xảy ra vào ngày 9/7 tại bang Andhra Pradesh khi cô bé Pranavi 2 tuổi và Siri 5 tuổi đang ngủ ở nhà ông bà ngoại thì Prasad – bị cáo của vụ án này tìm đến nhà và bắt đầu cuộc tranh cãi với vợ của anh ta. Trong cuộc tranh cãi, Prasad tỏ ra rất buồn bực vì không có con trai, anh ta đòi ly hôn với vợ.

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 Vì khao khát có con trai, người đàn ông đã ra tay giết hại con gái ruột của mình

Sau cuộc cãi vã này, Prasad đã tấn công các cô con gái của mình. Anh ta đã lôi cô con gái 2 tuổi của mình ra và đập đầu cô bé vào bức tường xi măng, giết chết cô bé. Sau đó anh ta cũng đẩy đầu của đứa con gái 5 tuổi xuống một con đường bùn, may mắn cô bé sống sót nhưng bị thương nặng. Còn người vợ thì cố gắng chạy thoát ra ngoài và không bị thương.

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 Dù rằng cảnh sát đã khởi tố nhưng hiện nay bị can vẫn chưa bị bắt giữ

Cảnh sát địa phương cho biết, hai vợ chồng có hai cô con gái và người chồng luôn khao khát có con trai. Vì chuyện này anh ta thường không hài lòng với vợ mình, anh ta buộc người vợ phải đồng ý ly hôn. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng trở nên tồi tệ khoảng hơn một tuần trước khiến gia đình họ phải can thiệp. Người vợ đã đưa hai đứa con gái về nhà bố mẹ đẻ ở. Cảnh sát đã khởi tố vụ việc này theo các điều khoản pháp luật liên quan, vậy nhưng hiện nay bị can vẫn chưa bị bắt.

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