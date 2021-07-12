Chỉ trong vòng 2 ngày, ít nhất 68 người Ấn Độ đã qua đời vì bị sét đánh

Thế giới 12/07/2021 17:22

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, chỉ trong ngày chủ nhật, hàng chục người dân nước này đã qua đời vì bị sét đánh.

Thông tin đăng tải trên India Today cho hay, số người chết do sét đánh ở bang Uttar Pradesh đã tăng lên 41 người vào thứ hai (ngày 12/7/2021). Trong khi bang Madhya Pradesh cũng có 7 người chết và bang Rajasthan cũng có 20 người chết vì sét đánh vào ngày chủ nhật. Thủ tướng Ấn Độ Modi cũng gửi lời chia buồn và gửi tiền hỗ trợ tới người thân của những người đã khuất.

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 Chỉ trong 2 ngày, tại Ấn Độ đã có ít nhất 68 người chết vì sét đánh

Như vậy tổng cộng trong 2 ngày, khắp các bang Uttar Pradesh, Madhya Pradesh và Rajasthan của Ấn Độ đã có tổng cộng 68 người chết vì sét đánh. Điều đáng nói là trong các vụ sét đánh này, có một vụ sét đánh xảy ra ở pháo đài Amber, một di tích lịch sử ở Jaipur, Rajasthan khiến 11 người thiệt mạng. Khi có sét, 27 người đã đến thăm khu di tích này, trong số đó đã có một số khách du lịch bị sét đánh chết.

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 Hàng năm đến mùa mưa bão, rất nhiều người Ấn Độ bị sét đánh chết

Từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm là mùa mưa bão tại Ấn Độ, thời tiết cực đoan như giông bão thường xuyên diễn ra. Các vụ sét đánh chết người vẫn liên tục xảy ra ở quốc gia có dân số đông thứ hai thế giới này.

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