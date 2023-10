Nói về Từ Hi Thái hậu, chắc hẳn nhiều người đã biết đến bà qua những bộ phim truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc. Bà vào cung khi còn khá trẻ, khi đó Hàm Phong Đế tuổi đã cao, Từ Hi Thái hậu thông minh nên được hoàng đế rất ưu ái. Vậy nhưng sau khi Hàm Phong Đế qua đời, Từ Hi Thái hậu bắt đầu thâu tóm quyền lực và trở thành người uy quyền bậc nhất trong triều đình.

Như chúng ta đều biết, trong thời cổ đại mọi người đều rất coi trọng tang lễ đặc biệt là các vị hoàng đế và các nhân vật quyền lực. Từ Hi Thái hậu cũng vậy, tang lễ của bà có quy mô rất hoành tráng. Theo tìm hiểu, sau khi Từ Hi qua đời hơn một năm sau mới được chôn cất. Thời gian này để chuẩn bị cho tang lễ của bà.

Theo sử sách ghi chép lại, Từ Hi đã dành nửa sau cuộc đời mình để chăm lo cho đất nước, cuối cùng do làm việc quá sức, bà đã qua đời ở Nghi Loan Điện và được chôn cất ở Bồ Đà Dục Định Đông Lăng. Vậy nhưng vào ngày chôn chất Từ Hi Thái hậu đã xảy ra một hiện tượng kỳ lạ gây chấn động cả nước. Cho đến nay các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể giải thích hiện tượng này.

Khi tất cả mọi chuyện đã được chuẩn bị hoàn tất, vào ngày an táng Từ Hi Thái hậu, lúc đoàn tang lễ đi đến Sùng Văn Môn đã xảy ra một hiện tượng vô cùng kỳ lạ, có máu chảy ra từ trong quan tài của Từ Hi. Điều đáng nói là Từ Hi Thái hậu đã chết cách đây một năm nên chắc chắn không thể có máu chảy ra được.

Dù đã qua đời một năm trước khi được an táng nhưng vào ngày chôn cất vẫn có máu chảy ra từ quan tài của Từ Hi Thái hậu

Sau sự việc này, Lý Liên Anh – thái giám được Từ Hi Thái hậu sủng ái nhất đã lên tiếng giải thích rằng một con chuột ăn nhầm lương thực nên bị trúng độc và đã chui vào trong quan tài của Thái hậu, chính điều này đã gây ra hiện tượng chảy máu trong đám tang. Mặc dù Lý Liên Anh đã đứng ra giải thích nhưng không mấy ai tin vào điều này. Cho đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể giải thích nguyên nhân xảy ra hiện tượng chảy máu từ quan tài của Từ Hi Thái hậu vào ngày an táng.