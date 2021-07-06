Vào ngày chôn cất Từ Hi Thái hậu đã xảy ra một sự việc vô cùng kỳ lạ gây chấn động cả nước vậy nhưng đến hiện nay các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích.

Như chúng ta đã biết, lịch sử Trung Quốc cổ đại, đất nước thường được cai trị bởi những người đàn ông, tuy nhiên theo dòng lịch sử cũng có những người phụ nữ nắm giữ quyền lực tối cao trong triều đình như Võ Tắc Thiên hay Từ Hi Thái hậu. Đây đều là những người phụ nữ nổi tiếng trong xã hội phong kiến Trung Quốc, vậy nhưng người đời sau vẫn luôn có những cái nhìn tiêu cực về lối sống xa hoa của họ. Từ Hi Thái hậu đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi trong thời gian bà thâu tóm quyền lực Nói về Từ Hi Thái hậu, chắc hẳn nhiều người đã biết đến bà qua những bộ phim truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc. Bà vào cung khi còn khá trẻ, khi đó Hàm Phong Đế tuổi đã cao, Từ Hi Thái hậu thông minh nên được hoàng đế rất ưu ái. Vậy nhưng sau khi Hàm Phong Đế qua đời, Từ Hi Thái hậu bắt đầu thâu tóm quyền lực và trở thành người uy quyền bậc nhất trong triều đình.

Theo sử sách ghi chép lại, Từ Hi đã dành nửa sau cuộc đời mình để chăm lo cho đất nước, cuối cùng do làm việc quá sức, bà đã qua đời ở Nghi Loan Điện và được chôn cất ở Bồ Đà Dục Định Đông Lăng. Vậy nhưng vào ngày chôn chất Từ Hi Thái hậu đã xảy ra một hiện tượng kỳ lạ gây chấn động cả nước. Cho đến nay các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể giải thích hiện tượng này. Trong đám tang của Từ Hi Thái hậu đã xảy ra một hiện tượng kỳ lạ khiến cả nước chấn động Như chúng ta đều biết, trong thời cổ đại mọi người đều rất coi trọng tang lễ đặc biệt là các vị hoàng đế và các nhân vật quyền lực. Từ Hi Thái hậu cũng vậy, tang lễ của bà có quy mô rất hoành tráng. Theo tìm hiểu, sau khi Từ Hi qua đời hơn một năm sau mới được chôn cất. Thời gian này để chuẩn bị cho tang lễ của bà.

Khi tất cả mọi chuyện đã được chuẩn bị hoàn tất, vào ngày an táng Từ Hi Thái hậu, lúc đoàn tang lễ đi đến Sùng Văn Môn đã xảy ra một hiện tượng vô cùng kỳ lạ, có máu chảy ra từ trong quan tài của Từ Hi. Điều đáng nói là Từ Hi Thái hậu đã chết cách đây một năm nên chắc chắn không thể có máu chảy ra được. Dù đã qua đời một năm trước khi được an táng nhưng vào ngày chôn cất vẫn có máu chảy ra từ quan tài của Từ Hi Thái hậu Sau sự việc này, Lý Liên Anh – thái giám được Từ Hi Thái hậu sủng ái nhất đã lên tiếng giải thích rằng một con chuột ăn nhầm lương thực nên bị trúng độc và đã chui vào trong quan tài của Thái hậu, chính điều này đã gây ra hiện tượng chảy máu trong đám tang. Mặc dù Lý Liên Anh đã đứng ra giải thích nhưng không mấy ai tin vào điều này. Cho đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể giải thích nguyên nhân xảy ra hiện tượng chảy máu từ quan tài của Từ Hi Thái hậu vào ngày an táng.

Những mỹ nhân dạy nghệ thuật giường chiếu cho hoàng đế sẽ đi đâu sau khi hoàn thành nhiệm vụ? Trong lịch sử cổ đại Trung Hoa, một vài cung nữ ngoài việc hầu hạ hoàng đế còn có một nhiệm vụ khác cực kỳ kỳ quan trọng, đó là dạy cho vua nghệ thuật giường chiếu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hien-tuong-ky-la-trong-dam-tang-tu-hi-thai-hau-tung-gay-chan-dong-toan-quoc-cac-nha-khoa-hoc-cung-khong-the-giai-thich-411462.html