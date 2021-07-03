Từ màu đất kỳ lạ dưới cánh đồng bí ẩn, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một ngôi mộ cổ khổng lồ tàn khốc nhất lịch sử

Tuy nhiên, bức tường nhà ông Triệu bị đổ, ông muốn đào ít đất về để sửa lại bức tường. Đất nhà mình khó đào, nên ông Triệu đã tìm đến cánh đồng kỳ lạ này để đào đất. Vậy nhưng khi đào đất lên, ông Triệu khá bất ngờ vì màu đất ở đây. Đất màu vàng pha đỏ, có cả đá vụn, loại đất này ông Triệu chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Về nhà ông Triệu đem chuyện này kể lại với những người trong thôn, và đã vô tình đến tai các nhà khảo cổ Thiểm Tây. Sau khi "đội quân đất nung" được phát hiện, các nhà nghiên cứu cũng đang tìm kiếm những chứng tích lịch sử có liên quan đến Tần Thủy Hoàng và tổ tiên nhà Tần nhưng không có kết quả.

Câu chuyện được bắt đầu từ năm 1976 tại một cánh đồng kỳ lạ tại thôn Nam Chỉ Huy, huyện Phượng Tường, thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Cánh đồng này đã được đổi chủ nhiều lần, đời chủ nào cũng nghĩ rằng có thể trồng lương thực và hoa màu trên mảnh đất này. Vậy nhưng dù bón bao nhiêu phân và tưới bao nhiêu nước vẫn không thể trồng được bất cứ loại cây cối nào. Vì vậy về sau bị bỏ hoang không ai chăm sóc.

Sau đó, một nhóm chuyên gia đã đến cánh đồng kỳ lạ này để tiến hành nghiên cứu. Sau một thời gian khảo sát, kết quả sơ bộ khiến các nhà nghiên cứu sửng sốt vì ngôi mộ khổng lồ bên dưới cánh đồng. Ngôi mộ này được cho là thời Tần, có kích thước bằng ba sân bóng đá với diện tích 5.334 m2 và có cấu trúc chữ “trung”. Ngôi mộ khổng lồ này được chia làm 3 tầng nhưng có độ sâu tương đương tòa nhà 8 tầng.

Có tới 166 quan tài, bên trong đều có người tuẫn táng theo chủ nhân của ngôi mộ

Sau khi chính thức khai quật, người ta phát hiện ra rằng ngôi mộ cổ này đã bị nhiều kẻ trộm mộ đánh cắp. Có tới 247 hố đã được đào và rất nhiều cổ vật có giá trị bị đánh cắp. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn tìm thấy hơn 3.000 miếng vàng, bạc, ngọc trong ngôi mộ cổ và khẳng định rằng có một hình thức tuẫn táng vô cùng tàn khốc thời nhà Tần.

Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một hộp sọ ở tầng 2 và sau đó là 20 bộ hài cốt không được nguyên vẹn cũng được phát hiện. Những bộ hài cốt này nằm rải rác khắc nơi, tứ chi bị gãy, miệng há lớn, có thể thấy những người này đã trải qua những điều khủng khiếp trước khi chết. Có lẽ họ là những tù nhân chiến tranh hoặc là nô lệ.

Tổng cộng có đến 186 bộ hài cốt được tìm thấy trong ngôi mộ cổ này

Sau đó, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra hơn 166 chiếc quan tài bằng gỗ, bên trong đều có thi thể nhưng không tên không tuổi. Đây được xem là một hình thức tuẫn táng điển hình thời đó. Tổng cộng trong ngôi mộ khổng lồ này, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra 186 bộ hài cốt. Điều này cho thấy chủ nhân của ngôi mộ là một người có địa vị vô cùng cao quý.

Chủ nhân của ngôi mộ cổ chính là tổ tiên của Tần Thủy Hoàng, Tần Cảnh Công

Phải 10 năm sau đó, các nhà khảo cổ học mới mở được quan tài của ngôi mộ chính. Vậy nhưng bên trong chỉ có một cái xương đùi, có vẻ như những kẻ trộm mộ đã lấy đi rất nhiều bảo vật trong ngôi mộ này. Dựa vào những gì còn lại trong ngôi mộ, các nhà nghiên cứu đã khẳng định rằng, đây là ngôi mộ của Tần Cảnh Công, tổ tiên nhiều đời trước của Tần Thủy Hoàng.