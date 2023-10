Đối những người yêu thích lịch sử và phim ảnh Trung Hoa không ai không biết đến Từ Hi Thái Hậu. Cuộc đời của bà đã được rất nhiều đạo diễn dựng thành phim và đều gây được tiếng vang lớn. Vậy nhưng những việc làm đầy thị phi của Từ Hi Thái Hậu khiến bà trở thành một trong những người phụ nữ tàn độc nhất của lịch sử Trung Hoa. Có nhiều việc làm của Từ Hi Thái Hậu phải hơn 100 năm sau mới bị phơi bày.

Từ Hi Thái Hậu là người phụ nữ tàn độc nổi tiếng triều Thanh

Đó chính là việc liên quan đến cái chết của hoàng đế Đồng Trị, ông qua đời khi còn khá trẻ, cái chết của Đồng Trị còn nhiều uẩn khúc khiến mọi hoài nghi đổ dồn về phía Từ Hi Thái Hậu. Đặc biệt, theo ký ức của những thái giám hầu hạ bên cạnh Đồng Trị, cái chết của vị vua này quả thực bất thường.