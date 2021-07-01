Trước khi qua đời Từ Hi Thái Hậu còn làm một việc vô cùng độc ác, đến năm 2008 sự thật mới được phơi bày

Thâm cung bí sử 01/07/2021 07:00

Từ Hi Thái Hậu là một người phụ nữ quyền lực bậc nhất trong triều đại nhà Thanh, vậy nhưng sự tàn độc của bà thì ít ai bì được.

Đối những người yêu thích lịch sử và phim ảnh Trung Hoa không ai không biết đến Từ Hi Thái Hậu. Cuộc đời của bà đã được rất nhiều đạo diễn dựng thành phim và đều gây được tiếng vang lớn. Vậy nhưng những việc làm đầy thị phi của Từ Hi Thái Hậu khiến bà trở thành một trong những người phụ nữ tàn độc nhất của lịch sử Trung Hoa. Có nhiều việc làm của Từ Hi Thái Hậu phải hơn 100 năm sau mới bị phơi bày.

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 Từ Hi Thái Hậu là người phụ nữ tàn độc nổi tiếng triều Thanh

Đó chính là việc liên quan đến cái chết của hoàng đế Đồng Trị, ông qua đời khi còn khá trẻ, cái chết của Đồng Trị còn nhiều uẩn khúc khiến mọi hoài nghi đổ dồn về phía Từ Hi Thái Hậu. Đặc biệt, theo ký ức của những thái giám hầu hạ bên cạnh Đồng Trị, cái chết của vị vua này quả thực bất thường.

Hơn nữa, theo lịch sử ghi chép, Đồng Trị đến thăm Từ Hi Thái Hậu khi ông bị bệnh nặng, hai mẹ con khá căng thẳng với nhau. Lúc Đồng Trị chết, sắc mặt đen lại, toàn thân co giật, thoạt nhìn có vẻ như vị vua này đã bị trúng độc. Vậy nhưng khi đó quyền lực của Từ Hi Thái Hậu quá lớn nên không ai dám điều tra về cái chết của hoàng đế Đồng Trị.

Cái chết của hoàng đế Đồng Trị vẫn luôn là một điều bí ẩn trong lịch sử Trung Hoa. Nhiều người vẫn không ngừng tìm kiếm lời giải cho bí ẩn này. Mãi đến năm 2008, hơn 100 năm sau ngày mất của hoàng đế Đồng Trị, nguyên nhân cái chết của ông mới được phơi bày.

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 Vì quyền lực, Từ Hi Thái Hậu không ngại đầu độc chính con trai của mình

Theo Sohu, năm 2008, một viện nghiên cứu ở Bắc Kinh đã phát hiện một lượng thạch tín khá lớn trong tóc của vua Đồng Trị. Hoàng đế Đồng Trị được xác định là nhiễm độc thạch tín, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông. Về phần kẻ hạ độc rất có thể đó chính là Từ Hi Thái Hậu, vì khi đó chỉ có bà mới có đủ quyền lực để hạ độc một vị hoàng đế đương triều. Dân gian thường nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng khi con người bị mê hoặc bởi quyền lực và vinh hoa, phú quý thì việc gì họ cũng có thể làm.

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Từ khóa:   nhiễm độc thạch tín hoàng đế Đồng Trị người phụ nữ tàn độc

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