Chân dung người phụ nữ xấu xí nhất trong lịch sử, 40 tuổi mới lấy chồng và được lập làm hoàng hậu, người đời sau vô cùng ngưỡng mộ

Mặc dù 40 tuổi mới lấy chồng nhưng người phụ nữ có dung mạo xấu xí này lại được phong làm hoàng hậu ngay lập tức, tiếng tăm của bà khiến người đời sau vô cùng nể phục.
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Trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, thời Chiến Quốc xuất hiện rất nhiều nhân vật kiệt xuất được lưu danh sử sách. Trong số đó có một người phụ nữ vô cùng đặc biệt, dung mạo vô cùng xấu xí, đến năm 40 tuổi mới lấy được chồng. Vậy nhưng sau đó, người phụ nữ này đã trở thành hoàng hậu, tên tuổi của bà đi vào lịch sử và được hậu thế ngưỡng mộ. Người phụ nữ đó chính là Tề Tuyên Vương Hậu – Chung Vô Diệm.
Theo sử sách ghi lại, Chung Vô Diệm là người phụ nữ vô cùng xấu xí. Không chỉ đầu to, tóc thưa, bụng to, lưng gù, da đen đúa, bà xấu xí đến mức khi đã 40 tuổi vẫn chưa lấy được chồng. Dù Chung Vô Diệm có vẻ ngoài xấu xí nhưng bà lại thông minh hơn người và có thầm nhìn xa về chính trị nên bà cũng hạ quyết tâm nếu không phải là vương hầu bà cũng sẽ không lấy làm chồng.
Vào thời điểm đó, nước Tề có nhiều rắc rối cả bên trong và bên ngoài, Tề Tuyên Vương lại đam mê tửu sắc, không hỏi han chuyện quốc sự và cũng không nghe những lời khuyên can. Các nước láng giềng đang bắt đầu để ý đến nước Tề. Chung Vô Diệm vô cùng lo lắng nên bà đã chủ động mong muốn gặp Tề Tuyên Vương.
Khi diện kiến Tề Tuyên Vương, Chung Vô Diệm đã thẳng thắn liệt kê bốn mối nguy mà nước Tề đang gặp phải. Thứ nhất đó là sự đe dọa từ hai nước Tần và Chu. Thứ hai là việc xây dựng các cung điện xa hoa khiến người dân bất mãn. Thứ ba đó là triều đình đầy rẫy những kẻ nịnh thần. Thứ tư đó là vua ham mê tửu sắc không quan tâm đến quốc gia đại sự.
Vua Tề thấy người phụ nữ này nói ra những điều thẳng thắn khiến ông vô cùng cảm động. Vua Tề không những nghe theo lời khuyên của Chung Vô Diệm mà còn phong cho bà làm hoàng hậu. Với sự giúp đỡ của Chung Vô Diệm, nền chính trị của nước Tề dần dần ổn định, đất nước bắt đầu mạnh mẽ hơn trước. Tuy là một người phụ nữ xấu xí nhưng tầm nhìn xa trông rộng về chính trị của Chung Vô Diệm vẫn luôn được hậu thế ca tụng.