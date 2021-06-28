Chân dung người phụ nữ xấu xí nhất trong lịch sử, 40 tuổi mới lấy chồng và được lập làm hoàng hậu, người đời sau vô cùng ngưỡng mộ

Trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, thời Chiến Quốc xuất hiện rất nhiều nhân vật kiệt xuất được lưu danh sử sách. Trong số đó có một người phụ nữ vô cùng đặc biệt, dung mạo vô cùng xấu xí, đến năm 40 tuổi mới lấy được chồng. Vậy nhưng sau đó, người phụ nữ này đã trở thành hoàng hậu, tên tuổi của bà đi vào lịch sử và được hậu thế ngưỡng mộ. Người phụ nữ đó chính là Tề Tuyên Vương Hậu – Chung Vô Diệm.

Chung Vô Diệm được ví von là người phụ nữ xấu xí nhất trong lịch sử Trung Hoa cổ đại

Theo sử sách ghi lại, Chung Vô Diệm là người phụ nữ vô cùng xấu xí. Không chỉ đầu to, tóc thưa, bụng to, lưng gù, da đen đúa, bà xấu xí đến mức khi đã 40 tuổi vẫn chưa lấy được chồng. Dù Chung Vô Diệm có vẻ ngoài xấu xí nhưng bà lại thông minh hơn người và có thầm nhìn xa về chính trị nên bà cũng hạ quyết tâm nếu không phải là vương hầu bà cũng sẽ không lấy làm chồng.