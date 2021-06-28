Chân dung người phụ nữ xấu xí nhất trong lịch sử, 40 tuổi mới lấy chồng và được lập làm hoàng hậu, người đời sau vô cùng ngưỡng mộ

Thâm cung bí sử 28/06/2021 07:00

Mặc dù 40 tuổi mới lấy chồng nhưng người phụ nữ có dung mạo xấu xí này lại được phong làm hoàng hậu ngay lập tức, tiếng tăm của bà khiến người đời sau vô cùng nể phục.

Trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, thời Chiến Quốc xuất hiện rất nhiều nhân vật kiệt xuất được lưu danh sử sách. Trong số đó có một người phụ nữ vô cùng đặc biệt, dung mạo vô cùng xấu xí, đến năm 40 tuổi mới lấy được chồng. Vậy nhưng sau đó, người phụ nữ này đã trở thành hoàng hậu, tên tuổi của bà đi vào lịch sử và được hậu thế ngưỡng mộ. Người phụ nữ đó chính là Tề Tuyên Vương Hậu – Chung Vô Diệm.

phu nu xau xi 1
 Chung Vô Diệm được ví von là người phụ nữ xấu xí nhất trong lịch sử Trung Hoa cổ đại

Theo sử sách ghi lại, Chung Vô Diệm là người phụ nữ vô cùng xấu xí. Không chỉ đầu to, tóc thưa, bụng to, lưng gù, da đen đúa, bà xấu xí đến mức khi đã 40 tuổi vẫn chưa lấy được chồng. Dù Chung Vô Diệm có vẻ ngoài xấu xí nhưng bà lại thông minh hơn người và có thầm nhìn xa về chính trị nên bà cũng hạ quyết tâm nếu không phải là vương hầu bà cũng sẽ không lấy làm chồng.

Vào thời điểm đó, nước Tề có nhiều rắc rối cả bên trong và bên ngoài, Tề Tuyên Vương lại đam mê tửu sắc, không hỏi han chuyện quốc sự và cũng không nghe những lời khuyên can. Các nước láng giềng đang bắt đầu để ý đến nước Tề. Chung Vô Diệm vô cùng lo lắng nên bà đã chủ động mong muốn gặp Tề Tuyên Vương.

Khi diện kiến Tề Tuyên Vương, Chung Vô Diệm đã thẳng thắn liệt kê bốn mối nguy mà nước Tề đang gặp phải. Thứ nhất đó là sự đe dọa từ hai nước Tần và Chu. Thứ hai là việc xây dựng các cung điện xa hoa khiến người dân bất mãn. Thứ ba đó là triều đình đầy rẫy những kẻ nịnh thần. Thứ tư đó là vua ham mê tửu sắc không quan tâm đến quốc gia đại sự.

phu nu xau xi 2
 Mặc dù xấu xí nhưng bà lại sở hữu trí tuệ hơn người, 40 tuổi mới lấy chồng nhưng Chung Vô Diệm được phong ngay làm hoàng hậu

Vua Tề thấy người phụ nữ này nói ra những điều thẳng thắn khiến ông vô cùng cảm động. Vua Tề không những nghe theo lời khuyên của Chung Vô Diệm mà còn phong cho bà làm hoàng hậu. Với sự giúp đỡ của Chung Vô Diệm, nền chính trị của nước Tề dần dần ổn định, đất nước bắt đầu mạnh mẽ hơn trước. Tuy là một người phụ nữ xấu xí nhưng tầm nhìn xa trông rộng về chính trị của Chung Vô Diệm vẫn luôn được hậu thế ca tụng.

Hài cốt thiếu nữ 16 tuổi được khai quật với 35 vết thương trên người, chuyện gì đã xảy ra cách đây 7.000 năm?

Hài cốt thiếu nữ 16 tuổi được khai quật với 35 vết thương trên người, chuyện gì đã xảy ra cách đây 7.000 năm?

Một bộ hài cốt thiếu nữ 16 tuổi có niên đại 7.000 năm trước được các nhà khảo cổ khai quật, tuy nhiên 35 vết thương trên người cô gái khiến các nhà nghiên cứu lạnh sống lưng.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Hoa cổ đại Tề Tuyên Vương Chung Vô Diệm

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề