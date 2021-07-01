Vốn là một vị công chúa sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng sau một biến cố trong cuộc đời, Thái Bình công chúa trở thành một người hoàn toàn khác.

Thái Bình công chúa là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Không chỉ có mẹ là hoàng đế Võ Tắc Thiên, trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, có những thời kỳ Thái Bình công chúa gần như đã trở thành một Võ Tắc Thiên thứ hai. Thái Bình công chúa từng được ví von là Võ Tắc Thiên thứ hai Trong những cuốn sử được ghi chép lại, không có năm sinh chính xác của Thái Bình công chúa, vậy nhưng có nhiều suy đoán cho rằng bà được sinh vào năm 665 và là con gái út của Đường Cao Tông và Võ Tắc Thiên. Ngay từ nhỏ, Thái Bình công chúa đã được bố mẹ và hai anh trai vô cùng yêu quý. Nàng công chúa nổi tiếng này khá xinh đẹp, tính tình cởi mở. Thời niên thiếu Thái Bình công chúa khá thẳng tính và có phần cứng đầu nhưng trái tim khá ấp áp. Mọi sự thay đổi trong tính cách của Thái Bình bắt đầu từ khi cô gặp Tiết Thiệu.

Tiết Thiệu là phu quân đầu tiên của Thái Bình công chúa, cuộc sống sau hôn nhân của Thái Bình và Tiết Thiệu khá hạnh phúc. Vậy nhưng những tháng ngày tươi đẹp ấy tồn tại không được lâu. Gia tộc của Tiết Thiệu tham gia một cuộc nổi loạn nên đã bị Võ Tắc Thiên giết hại dã man. Cũng từ đó, Thái Bình có một cái nhìn khác về mẹ ruột của mình. Và cũng từ cái chết của Tiết Thiệu, tính khí của Thái Bình công chúa thay đổi rất nhiều. Sau cái chết của Tiết Thiệu, Thái Bình công chúa như biến thành người khác Sau cái chết của Tiết Thiệu, Võ Tắc Thiên muốn an ủi con gái hoặc có thể vì lý do chính trị nên đã sắp xếp một hậu duệ người nhà họ Võ nên duyên cùng Thái Bình công chúa. Vậy nhưng nàng công chúa xinh đẹp lại không xem trọng cuộc hôn nhân này. Thái Bình và người chồng thứ hai ai lo cuộc sống của người đó, không mấy quan tâm đến nhau.

Không chỉ vậy, Thái Bình công chúa bắt đầu nuôi rất nhiều mỹ nam trong phủ, những người đàn ông trong phủ Thái Bình công chúa đều được xem là cực phẩm. Đối với việc này, Võ Tắc Thiên cũng không dám nói gì vì bản thân bà cũng nuôi sủng nam. Còn với phò mã, do địa vị không bằng Thái Bình công chúa nên chỉ đành nuốt cục tức này vào trong. Cũng giống Võ Tắc Thiên, Thái Bình công chúa nuôi rất nhiều mỹ nam trong phủ để làm trò tiêu khiển Mặc dù bề ngoài là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và cao quý, vậy nhưng khi đêm xuống Thái Bình công chúa dường như trở thành con người khác. Có lẽ vì muốn giải tỏa nỗi uất hận với mẹ ruột, Thái Bình chỉ biết dùng cách này để mua vui. Thái Bình triệu tập vô số mỹ nam trong một đêm để vui chơi. Sáng hôm sau khi người hầu dọn phòng thì phát hiện 4 mỹ nam đã chết. Những người chứng kiến đều không biết Thái Bình công chúa và các mỹ nam này đã chơi như thế nào mà khiến 4 người đàn ông qua đời. Cũng từ đây, cái nhìn của nhiều người về con người Thái Bình công chúa cũng khác đi khá nhiều.

Trước khi qua đời Từ Hi Thái Hậu còn làm một việc vô cùng độc ác, đến năm 2008 sự thật mới được phơi bày Từ Hi Thái Hậu là một người phụ nữ quyền lực bậc nhất trong triều đại nhà Thanh, vậy nhưng sự tàn độc của bà thì ít ai bì được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nang-cong-chua-so-huu-ve-ngoai-cao-quy-xinh-dep-nhung-lai-bien-thanh-da-thu-vao-buoi-toi-mot-dem-giet-chet-4-my-nam-410808.html