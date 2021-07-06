Những mỹ nhân dạy nghệ thuật giường chiếu cho hoàng đế sẽ đi đâu sau khi hoàn thành nhiệm vụ?

Thâm cung bí sử 06/07/2021 06:36

Trong lịch sử cổ đại Trung Hoa, một vài cung nữ ngoài việc hầu hạ hoàng đế còn có một nhiệm vụ khác cực kỳ kỳ quan trọng, đó là dạy cho vua nghệ thuật giường chiếu.

Thời cổ đại, có một số cung nữ được đi theo hầu hoàng đế ngay từ khi còn nhỏ và họ đều có những số phận rất khác nhau. Trường hợp thứ nhất, những cung nữ này ngày đêm cận kề bên hoàng đế. Nếu như một ngày nào đó, tâm tình của vua tốt sẽ ban thưởng hoặc có khi sẽ được phong làm phi tần. Việc này không những giúp bản thân cung nữ được nhiều người coi trọng mà còn giúp cả gia tộc nhà cung nữ đó được hưởng tiếng thơm.

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 Những cung nữ dạy hoàng để nghệ thuật giường chiếu sẽ có nhiều kết cục khác nhau

Trường hợp thứ hai, có một vài cung nữ lại chính là giáo viên dạy nghệ thuật giường chiếu cho vua, nếu như may mắn có thể mang thai và hạ sinh một hoàng tử, số phận của họ sẽ hoàn toàn thay đổi. Những cung nữ này sẽ được nhờ phúc của con mà được phong làm phi tần, thân phận của cung nữ đó cũng thay đổi trong phút chốc.

Trường hợp thứ ba và cùng là số phận của hầu hết những cung nữ từng phục vụ cho hoàng đế đó là được làm quản gia trong hoàng cung hoặc những gia đình quý tộc. Có địa vị dưới một người, trên trăm người. Có những trường hợp đặc biệt sẽ ở bên hầu hạ hoàng đế suốt đời, nếu làm việc tốt sẽ được sắp xếp các việc lặt vặt hoặc quản lý một số người và luôn đi theo nhà vua.

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 Nhiều người may mắn trở thành phi tần, vậy nhưng cũng có người lựa chọn cuộc sống bình dị nơi quê nhà khi đã có tuổi

Trường hợp thứ tư, đó là những cung nữ ở mức trung bình không quá xuất sắc. Thông thường với những cung nữ này, hoàng đế sẽ để họ tự lựa chọn, một là ở lại hoàng cung tiếp tục làm việc, hai là trở về quê hương của họ. Nhiều người trong số họ sợ hãi cuộc sống đấu đá nơi hậu cung nên đã lựa chọn về quê sống cuộc đời bình dị.

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