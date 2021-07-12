Thiếu niên 17 tuổi tự sát sau khi bị nhốt trong phòng vì ăn cắp đồ lót

Thế giới 12/07/2021 18:04

Một cặp vợ chồng đã bị bắt vì liên quan đến vụ tự sát của cậu thiếu niên 17 tuổi sau khi nhốt cậu bé vào phòng vì ăn cắp đồ lót.

Theo India Today, cảnh sát thành phố Bhopal, bang Madhya Pradesh đã bắt giữ một cặp vợ chồng vì có liên quan đến cái chết của một cậu thiếu niên 17 tuổi. Sau khi phát hiện cậu thiếu niên ăn trộm đồ lót của mình, cặp vợ chồng đã nhốt cậu bé trong phòng. Sau đó thiếu niên 17 tuổi này được phát hiện đã treo cổ trong phòng khi cảnh sát đến.

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 Cậu thiếu niên 17 tuổi đã treo cổ tự sát sau khi bị hàng xóm nhốt vì trộm cắp

Cảnh sát cho biết, cậu bé 17 tuổi đến ở với anh họ của mình đang sống trong khu vực này và bị phát hiện ăn trộm đồ lót của hàng xóm vào tối 10/7. Người hàng xóm Ravi 24 tuổi và vợ của anh đã đuổi theo cậu thiếu niên và bắt được cậu bé. Sau đó cặp đôi nhốt cậu bé trong phòng rồi gọi anh của cậu bé và cảnh sát tới. Khi cảnh sát mở cửa đã phát hiện cậu thiếu niên đã treo cổ tự tử trên quạt trần.

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 Trước đó, cậu thiếu niên đã bị hàng xóm phát hiện ăn cắp đồ lót và nhốt trong phòng

Việc khám nghiệm tử thi đã được tiến hành, thi thể cậu bé đã được giao cho người thân vào ngày 11/7. Người thân của cậu bé làm đơn tố cáo cặp vợ chồng đã nhốt cậu bé, sau đó cặp đôi này đã bị bắt giữ. Vậy nhưng những người thân của cặp đôi lại cáo buộc rằng, họ đã bị quấy rối và việc họ làm là cần thiết trong tình huống như vậy. Hiện tại vụ việc vẫn đang được cảnh sát tiến hành điều tra.

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