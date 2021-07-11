Một nam thanh niên người Ấn Độ đã mang hai khẩu súng tới nhà bạn gái cũ rồi ra tay giết hại 3 người sau đó tự sát vì bị bạn gái cũ hắt hủi.

Theo thông tin từ India Today, một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra tại bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Người đàn ông 22 tuổi được cho là đã bắn chết bạn gái cũ của mình và 2 người khác tại nhà của cô gái sau khi cô gái đã nói lời chia tay với anh. Sau khi giết hại 3 người, người đàn ông này đã tự sát.

Người đàn ông đã mang hai khẩu súng đến nhà bạn gái cũ sau đó ra tay sát hại 3 người

Theo cảnh sát địa phương, bị cáo được xác định là Bhanu Thakur. Người đàn ông này đã vào nhà của một người phụ nữ 25 tuổi tên là Barkha Soni với hai khẩu súng. Sau đó, người ngày đã xả súng vào người nạn nhân cùng một người họ hàng 22 tuổi và một hàng xóm 18 tuổi của cô gái. Tổng cộng 3 nạn nhân đã tử vong, sau đó bị cáo đã tự sát.

Bhanu và Barkha đã quen biết nhau từ 6 năm trước, tuy nhiên gia đình cô gái không chấp nhận mối quan hệ của họ. Gia đình Barkha thậm chí đã khiếu nại với cảnh sát về việc Barkha đã theo dõi và trêu chọc con gái họ. Ngày 10/7, cảnh sát đã gọi Bhanu lên làm việc và yêu cầu anh ta ngừng tiếp cận Barkha.

Cô gái và bị cáo từng qua lại 6 năm nhưng gia đình nạn nhân không chấp nhận mối quan hệ của hai người

Sau khi rời đồn cảnh sát, Bhanu đến thẳng nhà Barkha và thực hiện hành vi giết người trước khi tự sát. Sự việc này khiến cộng đồng mạng xã hội Ấn Độ dậy sóng suốt những ngày qua.

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