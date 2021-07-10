Sốc: Bác sĩ lấy ra 82 chiếc răng trong hàm của cậu thiếu niên 17 tuổi

Thế giới 10/07/2021 21:49

Bác sĩ vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra 82 chiếc răng khác hẳn với những chiếc răng bình thường trong hàm của cậu thiếu niên 17 tuổi.

Trung bình mỗi người chỉ có 32 chiếc răng, vậy nhưng mới đây một trường hợp gây sốc đã xảy ra ở bang Bihar, Ấn Độ. Một thiếu niên 17 tuổi có một khối u trong hàm, sau đó cậu bé này đã đến bệnh viện thăm khám. Bác sĩ đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện trong khối u này có đến 82 chiếc răng.

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 Thiếu niên 17 tuổi đã sống chung với khối u này suốt 5 năm

Cậu thiếu niên 17 tuổi này tên Nitish Kumar, sống tại quận Bhojpur, bang Bihar, cậu bé có một khối u ở hàm trong suốt 5 năm qua. Nitish đã được điều trị tại một bệnh viện về hàm nhưng không có hiệu quả, sau đó cậu thiếu niên được đưa vào bệnh viện IGIMS để điều trị.

Sau khi Nitish đến bệnh viện và thực hiện một số xét nghiệm, cậu thiếu niên 17 tuổi được chẩn đoán có một khối u ở hàm. Bác sĩ Priyankar Singh và bác sĩ Javed đã tiến hành phẫu thuật thành công cho Nitish. Các bác sĩ đều vô cùng sửng sốt khi phát hiện 82 chiếc răng trong khối u này.

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 Bác sĩ vô cùng sửng sốt khi phát hiện khối u trong hàm của Nitish có đến 82 chiếc răng

Bác sĩ Priyankar và bác sĩ Javed cho biết, ca phẫu thuật hàm của Nitish rất phức tạp. Phẫu thuật khối u hàm thường rất ít xảy ra, nguyên nhân dẫn đến khối u ở hàm đôi khi do di truyền hoặc do chấn thương. Trong trường hợp của Nitish, có thể trong quá trình hình thành hàm, răng bị cản trở, dần dần đã khiến nó có hình dạng của khối u. Hiện tại, bác sĩ đã lấy ra 82 chiếc răng trong hàm Nitish, cậu bé đang hồi phục khá tốt và sẽ được xuất viện trong thời gian tới.

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