Một vụ án tấn công tình dục nghiêm trọng đã xảy ra tại Ấn Độ và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng nước này.

Theo India Today, tòa án quận Idukki của bang Kerala, Ấn Độ đã bắt giữ một thanh niên 21 tuổi vì bị cáo buộc cưỡng hiếp và giết hại một bé gái 6 tuổi. Theo cảnh sát địa phương, bé gái 6 tuổi được tìm thấy treo cổ trong nhà vào ngày 30/6. Khi vụ việc xảy ra, bố mẹ và anh trai của bé gái đang ở ngoài.

Gã hàng xóm 21 tuổi đã tấn công tình dục bé gái 6 tuổi suốt 2 năm nhưng gia đình nạn nhân không hay biết

Phía cảnh sát cho biết, ban đầu cái chết của bé gái được cho là một tai nạn, người ta nghĩ rằng một chiếc khăn choàng vô tình quấn quanh cổ cô bé khi đang chơi đùa khiến cô bé tử vong. Vậy nhưng sau khi được điều tra chi tiết, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ Arjun - người đàn ông 21 tuổi. Arjun là hàng xóm của gia đình cháu bé, bị cáo từng có quan hệ rất tốt với gia đình nạn nhân và thường xuyên chơi với bé gái.

Cảnh sát cũng cho biết thêm, Arjun đã lạm dụng tình dục bé gái trong suốt hai năm qua. Trong quá trình thẩm vấn, bị cáo đã thú nhận hành vi phạm tội của mình. Vào ngày 30/6, khi bố mẹ và anh trai của bé gái đang ở bên ngoài, Arjun đã đến nhà của họ và tấn công tình dục bé gái 6 tuổi.

Sau khi nạn nhân bất tỉnh vì bị cưỡng hiếp, tên yêu râu xanh này đã treo cổ bé gái dựng hiện trường giả

Khi cô bé bất tỉnh vì bị tấn công, gã yêu râu xanh tưởng rằng nạn nhân đã chết nên đã treo cổ cô bé để dựng hiện trường giả. Để tránh bị nghi ngờ, bị cáo đã chủ động làm đám tang cho cô gái và phụ giúp gia đình nạn nhân. Hiện tại, Arjun đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ.

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