Sau khi cãi nhau với mẹ, thiếu nữ 15 đã bất ngờ nhảy từ chiếc xe ô tô đang di chuyển xuống đường và bị một chiếc ô tô khác đang lao tới tông trúng dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ New York Post ngày 6/7, một cô gái 15 tuổi ở bang Texas đã xảy ra tranh cãi với mẹ trên đường cao tốc và sau đó cô bất ngờ nhảy ra từ chiếc xe đang di chuyển. Ngay sau đó có một chiếc ô tô khác lao tới đâm trúng khiến cô bé tử vong.

Dù xe đang chạy trên đường cao tốc nhưng vì quá tức giận, thiếu nữ 15 tuổi đã nhảy ra khỏi xe

Cảnh sát cho biết, hiện tại mẹ của cô gái đang hợp tác điều tra, không biết giữa họ đã tranh cãi vấn đề gì khiến cô bé tức giận và quyết định nhảy ra khỏi chiếc xe đang di chuyển. Ngay sau đó, một chiếc xe chạy tới và đã tông trúng người khiến cô bé tử vong ngay tại chỗ. Sau vụ tai nạn, một đoạn đường đã bị phong tỏa, các xe tham gia giao thông sẽ phải chuyển sang hướng khác để di chuyển.

Một chiếc xe khác di chuyển tới và đã đâm trúng khiến cô bé tử vong ngay tại chỗ

Hiện tại, các nhà điều tra đang cố gắng tìm ra danh tính người lái xe đã tông trúng cô bé. Có thể người lái xe không biết anh đã đâm trúng người. Vậy nhưng hiện tại cảnh sát vẫn đang tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm đó.

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