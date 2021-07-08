Một cô gái bị bệnh tâm thần đã bị hai người đàn ông cưỡng hiếp tập thể với lý do đưa cô gái về nhà.
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Theo India Today, cảnh sát quận Kozhikode, bang Kerala, Ấn Độ đã bắt giữ hai người đàn ông vì bị cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái 21 tuổi. Điều đáng nói là cô gái này bị bệnh tâm thần, những bị cáo đã lừa cô gái lên một chiếc xe buýt đang đậu và cưỡng hiếp tập thể nạn nhân.
Vụ việc này diễn ra vào ngày 5/7, cô gái 21 tuổi bị tấn công tình dục khi những người đàn ông này hứa hẹn đưa cô về nhà. Nguồn tin này cũng cho hay, sau khi cô gái cãi nhau với mẹ đã rời khỏi nhà. Đi được một đoạn đường, cô đứng trên đường vẫy xe qua lại với mong muốn được quay về nhà. Những người đàn ông này đi xe đạp đến và nói với cô rằng họ sẽ đưa cô về nhà. Tuy nhiên sau đó những tên yêu râu xanh đã đưa cô gái lên một chiếc xe buýt và cưỡng hiếp nạn nhân.
Sau khi gia đình cô gái nộp đơn tố cáo, cảnh sát đã truy bắt được hai nghi can dựa trên những đoạn camera ghi được. Bị cáo được xác định là Gobeesh (38 tuổi) và Muhammad Shammer (32 tuổi), cả hai đều là người địa phương và đã bị cảnh sát bắt giữ.