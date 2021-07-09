Muỗi mang virus Tây sông Nile đã được tìm thấy ở 7 bang của Hoa Kỳ, nếu nhiễm virus này, người bệnh có thể bị tê liệt thậm chí dẫn đến tử vong.

Theo Mạng Hoàn Cầu, một số phương tiện truyền thông của Hoa Kỳ đưa tin, tính đến mùa hè này, muỗi mang virus Tây sông Nile đã được tìm thấy ở ít nhất 7 tiểu bang trên khắp nước Mỹ. Nếu như con người nhiễm phải virus Tây sông Nile có thể gây tê liệt hoặc thậm chí tử vong.

Truyền thông Hoa Kỳ cho hay, đến mùa hè này, muỗi mang virus Tây sông Nile đã xuất hiện tại 7 bang trên khắp đất nước

Thông tin từ New York Post ngày 8/7 cho biết, theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, trong số 7 bang được phát hiện có muỗi mang virus Tây sông Nile thì có 4 bang đã xuất hiện tình trạng lây nhiễm sang người. 4 bang đã xuất hiện người nhiễm virus Tây sông Nile gồm có: Iowa, Illinois, Arkansas và Arizona.

Nếu như con người bị nhiễm virus Tây sông Nile có thể sẽ gây sốt cao, tê liệt, thậm chí tử vong

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ chỉ ra rằng, virus Tây sông Nile thường lây nhiễm sang người qua vết muỗi đốt. Trong trường hợp nặng có thể gây sốt cao, tê liệt, thậm chí là tử vong. Virus Tây sông Nile xuất hiện lần đầu tiên ở Hoa Kỳ vào năm 1999. Năm 2012, đợt dịch bùng phát virus Tây sông Nile ở Hoa Kỳ đã gây ra hơn 2.000 ca nhiễm với hơn 200 trường hợp tử vong.

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