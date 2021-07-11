Sốc: Cậu bé 12 tuổi cưỡng hiếp chị gái 16 tuổi mang thai trong khi gia đình không ai hay biết

Thế giới 11/07/2021 21:58

Một cậu bé 12 tuổi tại Ấn Độ đã bị bắt giữ và đưa đến trung tâm tư pháp vị thành niên với cáo buộc cưỡng hiếp và dâm ô chị gái 16 tuổi.

Trang Times of India đưa tin, một vụ việc gây chấn động Noida, bang Uttar Pradesh của Ấn Độ và cộng đồng mạng xã hội nước này. Một cậu bé 12 tuổi đã bị bắt và đưa đến trung tâm tư pháp vị thành niên với cáo buộc cưỡng hiếp và dâm ô chị gái 16 tuổi của mình.

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 Cậu bé 12 tuổi đã bị bắt giữ với cáo buộc cưỡng hiếp và dâm ô chị gái 16 tuổi của mình - Ảnh minh họa: Internet

Sự việc được phát hiện khi cô bé 16 tuổi cùng mẹ cô – một người giúp việc gia đình đến nơi làm việc. Cách đây vài ngày, người chủ thấy bụng cô bé lớn hơn bình thường và nói chuyện với cô bé. Sau đó nạn nhân đã thừa nhận rằng em trai cô đã giao cấu với cô vài tháng trước. Ngay sau đó người chủ đã thông báo cho cơ quan chức năng.

Cảnh sát địa phương cho biết, cô gái là con thứ hai trong gia đình có 5 anh chị em, trong khi cậu bé là con thứ 3. Cô gái đã học đến lớp 7 và cậu bé đang học lớp 3. Cả hai đều không ý thức được hậu quả của hành động của mình. Nạn nhân khai rằng, cô đã từng tâm sự với mẹ về vụ việc này nhưng bà đã gạt qua một bên.

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 Trước đây nạn nhân đã từng nói chuyện này với mẹ nhưng bà đã không tin và gạt qua một bên - Ảnh minh họa: Internet

Phía cảnh sát tiết lộ thêm, gia đình cô gái nghĩ rằng cô bị nhiễm trùng và không hề nhận ra nạn nhân đã mang thai. Hiện tại cô gái đã được đưa đi thăm khám và siêu âm để xác định tình trạng thai kỳ. Cậu em trai cũng đã bị bắt và đến trung tâm tư pháp vị thành niên.

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