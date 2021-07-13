7 tù nhân đã bỏ trốn khỏi một nhà tù ở Arunachal Pradesh của Ấn Độ sau khi ném bột ớt, hạt tiêu và muối vào mắt cai ngục.
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Theo India Today, vụ việc xảy ra vào tối ngày 11/7, khi cai ngục đang phục vụ bữa tối cho các tù nhân thì 7 tù nhân này đã bất ngờ tấn công cai ngục đồng thời ném bột ớt, hạt tiêu và muối vào mắt họ. 5 quản ngục đã bị thương trong vụ tấn công. Khóa của phòng giam đã bị phá, các tù nhân còn cướp điện thoại di động của lính canh trước khi tẩu thoát.
Chukhu Apa – một quan chức cảnh sát cho biết, 5 lính canh bị thương trong vụ tấn công, một người trong số họ bị thương nặng ở đầu, có thể trúng ổ khóa của phòng giam. Cảnh sát Apa nói thêm rằng: “Các tù nhân còn giật điện thoại của lính canh trước khi tẩu thoát”.
Mặc dù phía cảnh sát đã mở mở một cuộc truy lùng có quy mô lớn nhưng cho đến nay vẫn chưa có bước đột phá nào. Hiện tượng tù nhân dùng bột ớt, hạt tiêu và muối tấn công cai ngục để tẩu thoát không phải là chuyện hiếm gặp ở các nhà tù tại Ấn Độ. Vào tháng 4 năm nay, 16 tù nhân tại một nhà tù của bang Rajasthan, Ấn Độ đã vượt ngục thành công sau khi dùng bột ớt tấn công cai ngục.