Ngã ngửa khi biết ông nội đã qua đời cách đây 60 năm được tiêm 2 liều vắc xin COVID-19

Thế giới 14/07/2021 22:47

Một người đàn ông ở Ấn Độ vô cùng ngạc nhiên khi biết ông của mình được tiêm 2 liều vắc xin COVID-19 dù đã qua đời cách đây 60 năm.

Trang QQ đưa tin, một người đàn ông Ấn Độ sống ở vùng Kashmir đã vô tình phát hiện người ông của mình được tiêm hai liều vắc xin COVID-19 dù ông của anh đã qua đời cách đây 60 năm.

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 Mudasir Siddiq vô tình phát hiện người ông đã qua đời 60 năm của mình đã được tiêm 2 mũi vắc xin COVID-19

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, người đàn ông Mudasir Siddiq năm nay 33 tuổi nói rằng anh đã tìm thấy tên của người ông quá cố Ali Mohammad Bart của mình trên nền tảng CoWIN được chính phủ Ấn Độ sử dụng để đăng ký tiêm chủng COVID-19. Thông tin trên nền tảng này ghi rõ, ông nội của Siddiq đã được tiêm 2 liều vắc xin COVID-19.

Siddiq nói rằng: “Một tháng trước, tôi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên mới đây đã đặt lịch hẹn tiêm liều vắc xin COVID-19 đầu tiên. Tôi cũng thuyết phục những người khác trong gia đình đi tiêm vắc xin. Họ đều đăng ký theo số của tôi. Tất cả các báo cáo tiêm chủng cho mọi người trong gia đình chúng tôi đều được thể hiện trên cùng một trang”. Điều bất ngờ là trong danh sách này lại có cả tên của ông nội anh, người mà anh chưa từng được gặp.

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 Tên ông nội của Siddiq có trên trang tiêm chủng CoWIN của chính phủ Ấn Độ

Người đàn ông này cho biết: "Đến bố tôi cũng không biết ông tôi chết như thế nào và khi nào". Siddiq nói rằng, số và mật khẩu của ông nội là duy nhất, trong khi ngày sinh và các chi tiết khác giống hệt với bố anh. Người đàn ông này cảm thấy khó hiểu vì nếu như đó là lỗi kỹ thuật thì làm thế nào trang web đó biết tên ông nội của anh? Hiện tại Siddiq vẫn chưa biết tại sao trên trang tiêm chủng của chính phủ lại có tên của ông nội mình.

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Từ khóa:   SARS-CoV-2 tiêm vắc xin COVID-19 đăng ký tiêm chủng

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