Kinh hoàng: Vì muốn tái hôn, người đàn ông tiêm thuốc trừ sâu vào người con gái rồi ném cô bé xuống kênh

Thế giới 15/07/2021 11:54

Một người đàn ông 32 tuổi ở Ấn Độ bị cảnh sát bắt giữ vì đã tiêm thuốc trừ sâu giết hại cô con gái 7 tuổi của mình.

Theo India Express, người đàn ông 32 tuổi tên là Dharmesh Devipujak, một cư dân của Khoda một vùng quê ở Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ đã bị bắt giữ vì tội giết con gái Priyanka 7 tuổi vào ngày 8/7. Theo cảnh sát, Dharmesh là người đã từng ly hôn và đang sống chung với con gái 7 tuổi.

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Vì muốn tái hôn, Dharmesh đã nhẫn tâm tiêm thuốc trừ sâu vào người cô con gái 7 tuổi

Cảnh sát cho biết, ngày 9/7, Dharmesh báo cảnh sát rằng con gái 7 tuổi của anh ta mất tích. Dharmesh dựng lên một câu chuyện con gái của anh ta mất tích trong thị trấn. Dựa vào lời khai của Dharmes, cảnh sát đã kiểm tra các đoạn camera tại trạm xe buýt và những chiếc xe Dharmesh nói rằng mình đã đi nhưng họ không tìm thấy con gái của anh ta.

Sau đó cảnh sát thẩm vấn Dharmesh một lần nữa, lần này người đàn ông 32 tuổi mới thừa nhận rằng mình nói dối. Dharmesh nói với cảnh sát rằng, trước đây anh ta đã từng ly hôn hai lần và hiện nay muốn tái hôn. Vậy nhưng có con gái 7 tuổi nên rất khó tìm được cô dâu, chính vì vậy người đàn ông này đã quyết định ra tay sát hại con gái ruột của mình.

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 Sau khi điều tra sự việc, Dharmesh đã bị cảnh sát Ấn Độ bắt giữ

Theo điều tra của cảnh sát, Dharmesh đã mua thuốc trừ sâu và ống tiêm từ một cửa hàng khoảng 7 ngày trước. Sau đó người đàn ông này tiêm thuốc trừ sâu vào người con gái nhưng cô bé không chết. Vào ngày 8/7, Dharmesh đưa con gái đến thị trấn, sau đó bắt xe buýt đến một ngôi làng khác, cuối cùng người đàn ông này tiếp tục bắt xe đến khu vực kênh Narmada gần đó. Khi đến một cây cầu bắc qua kênh, Dharmesh đã đẩy con gái xuống kênh vào khoảng 2h30 chiều. Hiện tại, người cha độc ác này đã bị cảnh sát bắt giữ

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Từ khóa:   giết con gái muốn tái hôn tiêm thuốc trừ sâu

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