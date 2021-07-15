Vụ trộm nhanh nhất Ấn Độ, chỉ mất 2.5 giây tên trộm đã lấy 3 sợi dây chuyền vàng nặng 30 gram từ cửa hàng trang sức

Thế giới 15/07/2021 22:46

Một vụ trộm được truyền thông Ấn Độ gọi là vụ trộm nhanh nhất đất nước này đã xảy ra ở Vadodara trong vòng 2.5 giây.

Theo thông tin từ Times of India ngày 15/7, một chủ cửa hàng trang sức đã bị mất 3 sợi dây chuyền vàng nặng 30 gram có giá trị hàng trăm nghìn rupee chỉ trong vòng 2.5 giây.

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 Thông tin về vụ trộm trong vòng 2.5 giây được Times of India đăng tải

Vụ việc xảy ra tại quận Khodiyarnagar của thành phố Vadodara, Ấn Độ vào chiều ngày 14/7. Theo báo cáo, chủ cửa hàng đang bận rộn cho khách hàng xem đồ trang sức bằng vàng. Các món đồ này đều được đặt lên quầy. Lúc này, một người đàn ông mặc áo khoác, đội mũ bước vào cửa hàng và ném bột ớt lên mặt của những người có mặt. Mọi người chưa kịp phản ứng gì thì nghi phạm đã giật 3 sợi dây chuyền vàng trên quầy rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Hiện tại, cảnh sát địa phương đã mở cuộc điều tra vụ việc. Theo những thông tin ban đầu, khuôn mặt của nghi phạm không bị camera giám sát chụp ảnh vì anh ta luôn đội mũ và nhìn xuống dưới. Sau khi đuổi theo ra ngoài, những người trong tiệm trang sức đã nhìn thấy một người đàn ông đi xe máy đang đợi bên ngoài. Ngay sau đó, nghi phạm và người đàn ông này đã lái xe bỏ đi.

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 Hiện tại, cảnh sát Ấn Độ vẫn chưa bắt được hai nghi phạm trộm vàng này

Phía cảnh sát cho biết, rất có thể nghi phạm đã quan sát trước và chọn thời điểm vào cửa hàng trang sức vào buổi chiều khi ít xe cộ để gây án. Hiện tại, hai nghi phạm này vẫn chưa bị bắt giữ.

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Từ khóa:   camera giám sát cửa hàng trang sức trang sức bằng vàng

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