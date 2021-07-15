Áp lực cuộc sống ngày càng tăng và nguồn tài chính eo hẹp dễ khiến con người ta đi đến những hành động cực đoan. Một cặp vợ chồng trẻ đều sinh sau năm 1995 đã chọn cách cùng nhau vận hành đường dây bán dâm vì áp lực trả nợ. Người vợ bán vốn tự có trong khi người chồng canh giữ bên ngoài.

Vì áp lực trả nợ, cặp vợ chồng trẻ tự vận hành đường dây bán dâm

Thiên Thiên và Trương Cường là một cặp đôi trẻ sinh sau năm 1995. Từ khi yêu cho đến khi kết hôn, mối quan hệ của cặp đôi này rất ngọt ngào và hiếm khi cãi vã. Vì mua nhà sau khi kết hôn nên cả hai đã bị choáng ngợp với các khoản phải trả hàng tháng. Dù ngày đêm làm việc cật lực để trả nợ nhưng vẫn còn rất nhiều áp lực kinh tế đè nặng lên đôi vai của hai vợ chồng trẻ. Sau nhiều lần suy nghĩ, cả hai quyết định cùng nhau hợp sức đi theo con đường mại dâm.