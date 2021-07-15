Cặp vợ chồng trẻ vận hành đường dây bán dâm, cả hai tranh cãi nảy lửa sau khi có đơn hàng lớn và hành động bất ngờ của người vợ

Thế giới 15/07/2021 23:33

Một cặp vợ chồng ở Trung Quốc vì áp lực trả nợ nên đã cùng nhau vận hành đường dây bán dâm, người vợ ‘bán hàng’ còn người chồng thì canh giữ.

Áp lực cuộc sống ngày càng tăng và nguồn tài chính eo hẹp dễ khiến con người ta đi đến những hành động cực đoan. Một cặp vợ chồng trẻ đều sinh sau năm 1995 đã chọn cách cùng nhau vận hành đường dây bán dâm vì áp lực trả nợ. Người vợ bán vốn tự có trong khi người chồng canh giữ bên ngoài.

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 Vì áp lực trả nợ, cặp vợ chồng trẻ tự vận hành đường dây bán dâm

Thiên Thiên và Trương Cường là một cặp đôi trẻ sinh sau năm 1995. Từ khi yêu cho đến khi kết hôn, mối quan hệ của cặp đôi này rất ngọt ngào và hiếm khi cãi vã. Vì mua nhà sau khi kết hôn nên cả hai đã bị choáng ngợp với các khoản phải trả hàng tháng. Dù ngày đêm làm việc cật lực để trả nợ nhưng vẫn còn rất nhiều áp lực kinh tế đè nặng lên đôi vai của hai vợ chồng trẻ. Sau nhiều lần suy nghĩ, cả hai quyết định cùng nhau hợp sức đi theo con đường mại dâm.

Trong khi Trường Cường ở bên ngoài canh phòng thì người vợ Thiên Thiên lôi kéo khách hàng để bán vốn tự có. Kiểu làm ăn bất hợp pháp này mang đến cho họ thu nhập khá cao và cũng khiến cặp đôi bất đồng quan điểm về cách sử dụng tiền.

Một lần, vợ chồng Trương Cường nhận được một đơn hàng lớn, một khách hàng đã trực tiếp đưa cho Thiên Thiên 2.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 7 triệu đồng) để mua dâm, điều này khiến vợ chồng Trương Cường vô cùng hạnh phúc. Vậy nhưng không thể ngờ rằng sau đó Trương Cường và Thiên Thiên đã xảy ra một cuộc cãi vã. Trương Cường muốn dùng tất cả số tiền này để trả nợ mua nhà trong khi Thiên Thiên hy vọng dùng một phần số tiền này để cải thiện cuộc sống của mình.

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 Sau khi xảy ra cãi vã, người vợ đã gọi điện báo cảnh sát khiến cả hai vợ chồng đều bị bắt về đồn

Vì xảy ra tranh chấp, Thiên Thiên đã gọi điện báo cảnh sát trong lúc tức giận. Khi cảnh sát đến hiện trường, mọi người đều nghĩ rằng đây chỉ là cuộc cãi vã bình thường của đôi vợ chồng trẻ. Vậy nhưng sau khi điều tra, cảnh sát đã bắt cả hai về đồn vì hành vi bán dâm trái pháp luật.

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