Tai nạn kinh hoàng: Nỗ lực cứu một cô gái dưới giếng, 30 người cứu hộ bị rơi xuống giếng sâu 15 mét

Thế giới 16/07/2021 18:00

Một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra tại Ấn Độ khi 30 người đã bị rơi xuống giếng khi đang cố gắng cứu một cô gái bị ngã xuống giếng.

Theo India Today, có ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn kinh hoàng ở quận Vidisha của bang Madhya Pradesh, Ấn Độ ngày 15/7. Khi đang cố gắng cứu một cô gái bị rơi xuống giếng trước đó, 30 người dân trong làng cũng bị rơi xuống giếng sau khi thành giếng bị đổ.

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 Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng tại Vidisha, bang Madhya Pradesh

Thông tin mới nhất vào ngày 16/7 cho biết, 4 thi thể đã được tìm thấy và hơn 15 người đã được giải cứu. Hiện tại vẫn còn 13 người đang mất tích và công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành ở Vidisha.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ chiều ngày 15/7 một cô gái đã bị rơi xuống giếng. Sau đó đã có một số người trèo xuống để giải cứu trong khi những người khác đứng trên thành giếng để giúp đỡ. Thành giếng bất ngờ bị đổ, tất cả những người đứng trên đó đều rơi xuống giếng. Một số người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

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Hiện tại vẫn còn 13 người vẫn đang mất tích dưới đống đổ nát 

Được biết, giếng sâu khoảng 15 mét, mực nước trong giếng khoảng 6 mét, các hoạt động cứu hộ phần nào bị cản trở do dưới đáy giếng khá tối. Những người được giải cứu đã được đưa đến bệnh viện để điều trị, trong khi các công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục.

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Từ khóa:   hoạt động cứu hộ bị rơi xuống giếng Ấn Độ

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