Phát hiện hơn 100 tỷ tiền mặt và bức di thư của bố vợ để lại, người đàn ông ngay lập tức ly hôn với vợ

Thế giới 17/07/2021 18:14

Sau khi lo liệu tang lễ cho bố vợ, người con rể vô tình phát hiện trước khi qua đời bố vợ có để lại hơn 100 tỷ tiền mặt và một bức di thư.

Một vài người lớn tuổi trước khi qua đời thường sẽ viết lại câu chuyện của họ trong một bức thư để thông báo cho con cháu biết những gì họ đã trải qua trước khi chết. Việc làm này của những người lớn tuổi đều có ẩn ý riêng. Nội dung câu chuyện trong bài viết đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của độc giả trên Sohu.

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 Người con rể phát hiện ra số tiền mặt khổng lồ và di thư của bố vợ để lại

Mới đây, trong khi sắp xếp lại di vật của bố vợ đã qua đời, người con rể vô tình tìm thấy 30 triệu nhân dân tệ (khoảng 108 tỷ đồng) tiền mặt và một bức di thư của người quá cố. Sau khi xem xong di thư bố vợ để lại, người đàn ông ngay lập tức đưa ra quyết định ly hôn với vợ.

Bố vợ của người đàn ông này không có con trai mà chỉ có một cô con gái duy nhất, vậy nên sau khi con gái lấy chồng, con rể đã chuyển đến nhà bố vợ ở. Người con rể này rất hiếu thảo với bố vợ. Vài năm trước, con rể ra nước ngoài làm việc, vợ con anh ở lại cùng bố vợ. Vài ngày trước, người con rể nhận được tin bố vợ đã mất nên vội vàng về nước lo tang lễ.

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 Số tiền đã bị mốc meo, một số cọc tiền không còn lành lặn vì để quá lâu

Ngay sau khi tang lễ của bố vợ được lo liệu xong, người con rể dự định dọn dẹp di vật của bố vợ xong sẽ tiếp tục ra nước ngoài làm việc. Vậy nhưng, anh thực sự bất ngờ khi nhìn thấy những gì bố vợ để lại. Người con rể phát hiện ra 30 triệu nhân dân tệ tiền mặt đã bị mốc meo, một số cọc tiền còn bị rách góc vì để quá lâu cùng một bức di thư.

Khi đó người con rể đã rất tò mò, anh không biết tại sao bố vợ anh lại có số tiền mặt khổng lồ này. Sau khi mở bức di thư ra, người con rể mới biết rõ ngụ ý của bố vợ. Hóa ra số tiền này là tiền bố vợ được đền bù hơn 10 năm trước. Lúc đó bố vợ đề phòng con rể đến với con gái mình chỉ vì tiền nên đã giấu kín việc này.

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 Không chỉ vậy, trong di thư bố vợ còn tiết lộ cho con rể biết chuyện ngoại tình của con gái

Ngay sau khi con rể đi nước ngoài, ông không ngờ con gái mình lại đi tìm người đàn ông khác. Không chỉ vậy, cô con gái còn thường xuyên về nhà đòi tiền để chạy theo người đàn ông kia. Kể từ khi con rể bỏ đi, người con gái không cho bố mình ăn được bữa ăn tử tế nào, vì vậy ông không thể để lại tiền cho đứa con bất hiếu. Đọc xong bức di thư của bố vợ, người đàn ông không kìm được nước mắt. Cuối cùng, anh quyết định ly hôn với người vợ của mình.

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