Một xác chết được người dân tìm thấy trong ngôi nhà hoang, sau khi nhận được cuộc gọi của quần chúng nhân dân, cảnh sát đã tức tốc đến hiện trường. Sau khi điều tra sơ bộ, thi thể đã thối rữa lộ ra bộ xương người, không thể nhận ra hình dạng của thi thể. Kiểm tra bằng mắt thường, cảnh sát phát hiện đôi chân của thi thể bị trói. Phía cảnh sát xác định đây là một vụ giết người, thời gian xảy ra vụ án cách đây khá lâu.

Người phụ nữ lấy điện thoại ra soi và cô đã thực sự bị sốc. Dường như một vật gì đó giống đùi của người hiện ra trước mặt khiến người phụ nữ sợ hãi và lao ra ngoài. Sau đó cô gọi điện thoại cho chồng và cả hai cùng nhau đến ngôi nhà hoang một lần nữa để kiểm tra. Khoảng 8 giờ tối ngày 6/6, công an huyện Cam Lạc đã nhận được thông báo phát hiện xác chết trong ngôi nhà hoang cạnh ga xe lửa.

Chiều ngày 6/6, một người phụ nữ sống bên cạnh ga xe lửa ở huyện Cam Lạc, tỉnh Tứ Xuyên đến một ngôi nhà hoang ở cạnh ga tàu. Cô dự định dọn rác bên trong ngôi nhà này để nuôi lợn. Khi bước vào ngôi nhà hoang này, một mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi khiến cô vô cùng khó chịu. Cố gắng chịu đựng, người phụ nữ này bắt đầu dọn rác. Cô kéo một đống ván gỗ, bên dưới là một ít bông gòn người khác đã dùng rồi tiện tay ném sang một bên. Lúc này mùi hôi thối bốc ra vô cùng nồng nặc.

Cảnh sát điều tra và phát hiện thi thể nạn nhân đã thối rữa, rất khó xác minh thân phận

Ngay sau khi nhận được thông báo, đội điều tra hình sự tức tốc đến hiện trường. Xác chết được tìm thấy đã bị phân hủy nhiều, không thể phân biệt được hình dáng bên ngoài. Không chỉ vậy, đôi chân của thi thể cũng bị trói. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định, đây là một vụ án giết người.

Theo điều tra, cảnh sát được biết hai năm trước có vài người vô gia cư sống trong ngôi nhà hoang này. Vậy nhưng sau đó họ lần lượt bỏ đi và không quay lại. Sau khi hỏi thăm những người dân xung quanh, cảnh sát phát hiện, Cát, Ba và Cẩu là những người nhặt rác đã từng sống ở đây. Vậy nhưng khoảng nửa năm trước họ đều rời đi và sau đó không quay trở lại.

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra cho vụ án ly kỳ này, tại sao những người vô gia cư lại đột nhiên biến mất? Ai là người đã chết và có phải là một trong số họ không? Tại sao chân nạn nhân lại bị trói? Nguyên nhân dẫn đến cái chết là tranh giành địa bàn hay vì cướp tài sản? Những bí ẩn của vụ án này dần dần được giải đáp sau khi phía cảnh sát tìm được một tờ giấy.

Căn nhà hoang này trước đây là nơi sống của những người vô gia cư

Một tờ giấy trên người nạn nhân

Sáng ngày 7/6, công tác điều tra vẫn được tiếp tục. Khi khám nghiệm tử thi, pháp y tìm thấy một mảnh giấy trong áo của người đã khuất. Trên mảnh giấy ghi số điện thoại của ai đó, sau một thời gian dài dính nước, dãy số đã bị nhòe đi. Vậy nhưng phía cảnh sát nhận định, đây chính là bằng chứng quan trọng cho vụ án này.

Qua phân tích thông tin và số điện thoại trên tờ giấy, cảnh sát đã liên hệ được với chủ nhân của số điện thoại. Người này cho biết, cách đây 1 năm anh đã ghi số điện thoại của mình vào một tờ giấy và đưa cho một người tên Ba. Vậy nhưng 6 tháng trước Ba đã không còn liên lạc gì với anh ta. Vì xác chết đã bị thối rữa, người này không thể xác định được người chết có phải Ba hay không.

Cảnh sát lập tức điều tra các mối quan hệ xã hội của Ba và xác định Ba là một trong số những người vô gia cư đã từng sống ở đây. Ba kiếm sống bằng nghề nhặt rác, thích uống rượu và thường lang thang trong nhà ga. Cảnh sát tìm được Cẩu, Cẩu cho biết rằng khi Cẩu rời đi chỉ còn Cát và Ba ở lại trong căn nhà hoang này, Ba và Cát đã cãi nhau sau khi uống rượu. Sau khi Cẩu đi, người này không liên lạc gì với Cát và Ba.

Cát, Ba và Cẩu từng sống trong căn nhà hoang này nhưng nửa năm nay cả ba đột ngột mất tích

Mọi hướng điều tra lúc này đều hướng về Cát, vậy nhưng người này đã biến mất khoảng nửa năm trước và chưa từng xuất hiện tại nhà ga xe lửa. Vấn đề hiện tại là tìm được Cát, nhưng người này đã lớn tuổi và phía cảnh sát không có bất kỳ thông tin liên quan đến người này.

Sự thật được tiết lộ

Sáng 7/6, một người dân sống gần ga xe lửa nghe tin có án mạng đã chủ động tìm đến đội điều tra và cung cấp thông tin quan trọng. Cuối năm 2020 thấy Cát lớn tuổi và không có việc làm, người này đã giới thiệu cho Cát đến một trại nuôi lợn để làm việc. Đến nay, Cát vẫn làm việc ở đây.

Ngay lập tức, cảnh sát điều tra đã đến trang trại lợn nơi Cát làm việc để tìm nghi phạm. Vậy nhưng ngay khi gặp cảnh sát, thái độ của Cát đã khiến người khác nghi ngờ. Cát không dám đối mặt với ánh mắt của nhân viên cảnh sát, vẻ mặt khá căng thẳng.

Từ một mảnh giấy trên người nạn nhân, cảnh sát đã bắt được hung thủ giết người

Vào lúc 19 giờ ngày 8/6, sau một ngày một đêm thẩm vấn, với những chứng cứ trước mặt Cát đã nhận tội. Cát khai nhận, vào một buổi chiều đầu tháng 12/2020, tại một ngôi nhà hoang cạnh ga xe lửa anh ta và Ba đã cãi nhau sau khi uống rượu. Sau đó cả hai đánh nhau, khi Ba bị ngã xuống đất, Cát đã dùng rìu đập vào đầu Ba khiến người này tử vong. Sau khi gây án, Cát dùng dây trói chân nạn nhân rồi kéo xác Ba đến một ngôi nhà bỏ hoang bên cạnh.

Cát nói rằng, sau khi gây án anh ta biết sẽ có một ngày cảnh sát sẽ đến tìm mình. Hiện tại, Cát đã bị tạm giữ hình sự theo quy định của pháp luật, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.