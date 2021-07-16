Nỗi hàm oan hơn 2.000 năm của Tây Thi được gột rửa sau khi ngôi mộ cổ của Phạm Lãi được khai quật

Thâm cung bí sử 16/07/2021 19:30

Sau khi các nhà khảo cổ khai quật ngôi mộ được cho là của Phạm Lãi, nỗi oan hơn 2.000 năm của một trong tứ đại mỹ nhân nổi tiếng mới được gột rửa.

Trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, 4 người đẹp Tây Thi, Điêu Thuyền, Vương Chiêu Quân, Dương Quý Phi được mệnh danh là tứ đại mỹ nhân nổi đình nổi đám, những giai thoại về các mỹ nhân này đều được các nhà sản xuất phim ảnh dựng thành phim. Mặc dù xinh đẹp nhưng cả bốn mỹ nhân đều không có cuộc sống viên mãn. Đặc biệt là Tây Thi, mỹ nhân này phải mang nỗi hàm oan chẳng thể gột rửa hơn 2.000 năm qua.

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 Nhiều ý kiến cho rằng, Tây Thi tình nguyện đến bên Phù Sai, hành động này không khác gì Đát Kỷ

Mặc dù theo đánh giá của nhiều nhà nghiên cứu, Tây Thi có công lớn trong việc Việt Vương Câu Tiễn phục quốc. Vậy nhưng cũng có ý kiến cho rằng, hành động tự nguyện đến bên Ngô Vương Phù Sai của Tây Thi không khác gì Đát Kỷ. Cả hai đều dùng nhan sắc của mình khiến quân vương trở nên mê muội, phá vỡ các quy tắc và cuối cùng dẫn đến mất nước. Sau khi giúp Câu Tiễn hoàn thành đại nghiệp phục quốc, hành tung của Tây Thi vẫn luôn là điều bí ẩn và không được lịch sử ghi chép lại.

Từ trước đến nay, có hai giả thuyết về tung tích của Tây Thi, thứ nhất đó là Tây Thi bị thả trôi sông, thứ hai đó là được Phạm Lãi cứu. Trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình từ trước đến nay, cái kết đều nghiêng về giả thuyết Tây Thi được Phạm Lãi cứu. Sau đó hai người sống bên nhau hạnh phúc suốt đời.

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 Có công lớn giúp Câu Tiễn phục quốc nhưng mỹ nhân Tây Thi cũng chịu nỗi hàm oan hơn 2.000 năm mà không thể gột rửa

Vậy nhưng, Tây Thi đã phải chịu nỗi hàm oan hơn 2.000 năm, sau khi ngôi mộ của Phạm Lãi ở Giang Tô được khai quật, sự thật mới được phơi bày. Các nhà nghiên cứu tìm thấy một bằng chứng cho thấy vào thời điểm đó, Tây Thi không tình nguyện đến phục vụ Ngô Vương Phù Sai mà là bị ép buộc.

Phạm Lãi là một người khá nổi tiếng trong lịch sử, vậy nên có nhiều nghi vấn về lăng mộ của ông. Cho đến năm 2014, một ngôi mộ cổ được khai quật ở tỉnh Giang Tô, dựa trên những thẻ tre trong ngôi mộ, các nhà nghiên cứu cho rằng, có thể đây chính là lăng mộ thật của Phạm Lãi.

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 Bằng chứng trong ngôi mộ của Phạm Lãi cho thấy, Tây Thi bị ép buộc vào cung phục vụ Phù Sai

Thẻ tre tìm được trong mộ của Phạm Lãi có nội dung, Phạm Lãi đưa Tây Thi đến nước Ngô mất 3 năm, trong thời gian này hai người đã nảy sinh tình cảm, Tây Thi sinh cho Phạm Lãi một cô con gái đặt tên là Ngữ Nhi Đình. Tây Thi không muốn vào cung phục vụ Phù Sai nhưng Phạm Lãi đã dùng con gái để uy hiếp, cuối cùng Tây Thi mới miễn cưỡng đồng ý. Cũng nhờ vậy, nỗi oan hơn 2.000 năm của Tây Thi đã được gột rửa.

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Từ khóa:   Trung Hoa cổ đại Tứ đại mỹ nhân Phạm Lãi

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