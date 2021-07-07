Lăng trì hay còn gọi là tùng xẻo là một trong những hình phạt xử tử hình được áp dụng rộng rãi trong lịch sử Trung Quốc, đây là một hình phạt vô cùng tàn nhẫn.

Vào ngày 7 tháng 11 năm Gia Khánh thứ 2 (tức ngày 24/12/1797) người dân Bắc Kinh tụ tập đông đúc ở pháp trường Thái Thị Khẩu. Chỉ phút chốc nữa thôi, cuộc đời cô gái xinh đẹp mới 20 tuổi sẽ kết thúc trên cây cột lăng trì này. Những người chứng kiến buổi hành quyết này đều vô cùng ấn tượng với nhan sắc của cô gái trẻ Vương Tương Tiên Đúng giờ, một chiếc xe tù nhân được bảo vệ nghiêm ngặt đã đến pháp trường. Một cô gái xinh đẹp từ từ bước xuống xe, hai tay cô bị trói và chân bị cùm. Dù bị tra tấn trong một thời gian dài nhưng cũng không thể che giấu được nhan sắc mỹ miều của nữ tử tù. Trong số những người đến xem, thỉnh thoảng có tiếng thở dài.

Sau khi giám trảm quan tuyên đọc dụ chỉ, cô gái trẻ bị áp giải đến phía tây của cột lăng trì và đứng yên ở đó. Lúc này nhiều người hỏi nhau về danh tính của cô gái trẻ bị xử tử hình này. Hóa ra, nữ tử tù xinh đẹp chính là Vương Tương Tiên - thủ lĩnh trong cuộc khởi nghĩa của dân tộc Bố Y chấn động. Vương Tương Tiên trước đây được gọi là Vương A Tòng, sinh năm 1777 người gốc ở Nam Lung Phủ. Do dung nhan xinh đẹp và giỏi chữa bệnh bằng các loại thảo dược cho dân làng nên những người Bố Y gọi cô là Vương Tương Tiên (có ý nghĩa là Tiên Cô).

Vương Tương Tiên lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nhưng đã bị bắt và bị xử lăng trì Vào những năm đầu triều Thanh, do quan lại triều đình và địa chủ địa phương bóc lột sức lao động khiến cuộc sống của người dân vô cùng cực khổ. Tháng 1 năm Gia Khánh thứ 2, dân tộc Miêu và các dân tộc Hán phát động cuộc khởi nghĩa Nam Lung Bố Y. Cuộc khởi nghĩa này đã làm chấn động triều đình nhà Thanh, người đứng đầu cuộc khởi nghĩa này là Vương Tương Tiên và Vi A Tín. Dân làng gần đó đã tham gia khởi nghĩa, lúc cao đểm quân số lên đến hàng trăm nghìn người. Khi hoàng đế Gia Khánh biết tin đã lập tức sai tổng đốc Vân Quý đến đàn áp, tổng đốc Quảng Tây cùng tấn công. Cuối cùng cuộc khởi nghĩa của Vương Tương Tiên đã kết thúc trong thất bại. Cô bị bắt và bị áp giải về Bắc Kinh. Theo luật nhà Thanh, Vương Tương Tiên phạm tội phản nghịch, chỉ có hình thức xử phạt lăng trì mới có thể giải được mối hận của triều đình. Tổng cộng nữ tử tù Vương Tương Tiên bị lăng trì với 3.650 nhát dao Theo ký ức của những người có mặt trong buổi hành quyết ngày hôm đó, Vương Tương Tiên tổng cộng bị 3.650 nhát dao cắt vào da thịt, đây là kỷ lục hành quyết lăng trì cao nhất trong lịch sử 260 năm của nhà Thanh. Chính vì vậy đây được xem là vụ hành quyết lớn nhất triều Thanh. Điều đáng khâm phục là trong quá trình hành quyết, Vương Tương Tiên cắn răng chịu đau và không hề rên rỉ dù khi đó cô chỉ mới 20 tuổi. Sau khi Vương Tương Tiên chết, người dân Nam Lung đã bật khóc. Ngày nay, tại địa phương này vẫn diễn ra các hoạt động để tưởng nhớ về Vương Tương Tiên.

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