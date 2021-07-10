Trung Hoa bí sử: Những quy tắc bí ẩn và vô nhân đạo dành cho các nhũ mẫu khi phải vào cung nuôi hoàng tử

Trong lịch sử cổ đại Trung Hoa, để hoàng tử được uống ‘sữa thư thái’, các nhũ mẫu trong cung đều phải tuân thủ những quy tắc có phần vô nhân đạo.

Vào thời cổ đạ, để ngăn cản ngoại tộc tranh quyền, khi hoàng tử sinh ra đã phai rời xa mẹ đẻ của mình và giao cho người khác nuôi nấng. Cách làm này nhằm tránh việc các phi tần quá gần gũi với đứa trẻ, khi đứa trẻ trở thành hoàng đế trong tương lai, các phi tần sẽ lợi dụng việc này để can thiệp vào chính sự. Chính vì vậy, trong hậu cung cần phải có nhũ mẫu chuyên nuôi dạy hoàng tử nhỏ. Để tránh ngoại tộc tranh quyền, sau khi phi tần sinh con các hoàng tử sẽ được giao cho nhũ mẫu nuôi dưỡng Yêu cầu của tuyển nhũ mẫu cho hoàng tử của triều đình là rất cao, quá trình tuyển chọn nhũ mẫu vô cùng khắt khe. Nhiều người cho rằng, nhũ mẫu suốt ngày ở bên cạnh hoàng tử nên rất cao quý, vậy nhưng trên thực tế không phải như vậy. Để nhũ mẫu tập trung nuôi dạy hoàng tử, người nhũ mẫu phải chịu rất nhiều ràng buộc từ triều đình.

Để đảm bảo an toàn cho hoàng tử, sau khi nhập cung, nhũ mẫu không được tự ý rời cung để đoàn tụ với gia đình nếu không được hoàng đế cho phép. Mục đích của việc này chủ yếu là để tránh nhũ mẫu bị người khác lợi dụng mà sát hại hoàng tử. Trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, cuộc chiến tranh giành ngai vàng diễn ra vô cùng khốc liệt, không ít hoàng tử đã bị sát hại vì chuyện này. Để trở thành vú nuôi cho hoàng tử, nhũ mẫu cũng phải xa cách con ruột của họ, có nhiều người sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại người nhà của mình. Quy định này vô cùng vô nhân đạo khiến nhiều người phẫn nộ. Mặc dù vậy, việc tuyển chọn nhũ mẫu cho hoàng tử cũng có rất nhiều tiêu chuẩn khắt khe Không chỉ vậy, những yêu cầu tuyển chọn nhũ mẫu cũng vô cùng khắt khe về độ tuổi. Trong thời cổ đại, việc kết hôn và sinh con thường khá sớm, phụ nữ thường kết hôn ở tuổi 13-14. Vì vậy, tuổi để chọn nhũ mẫu vào cung nhìn chung không lớn lắm, thường khoảng 16 đến 20 tuổi. Những phụ nữ ở tuổi này có thể trạng tốt nhất, trẻ trung, sung sức, sản lượng và chất lượng sữa cũng tốt hơn các nhóm tuổi khác.

Để các hoàng tử được uống “sữa thư thái”, hoàng cung cũng rất chú trọng đến sức khỏe của người được chọn làm nhũ mẫu. Những người phụ này phải đáp ứng yêu cầu chưa bao giờ bị bệnh nặng từ khi còn nhỏ, trên người không có vết sẹo, ngũ quan phải đoan chính. Tiêu chuẩn quan trọng nhất đó chính là phụ nữ đang trong thời kỳ cho con bú ba tháng đầu có thể được chọn vào cung. Người xưa cho rằng, hàm lượng dinh dưỡng trong sữa cao nhất chính là trong ba tháng đầu tiên sau khi sinh con. Trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, các nhũ mẫu được lựa chọn đều có độ tuổi từ 16 đến 20 Phần lớn nhũ mẫu đều là những người sống trong cảnh nghèo khó. Sau khi được chọn vào cung, có lẽ hơn 10 năm sau họ cũng không thể ra ngoài, họ cũng không có cơ hội gặp được con ruột của mình. Vì vừa mới sinh con nhưng đã phải rời xa nên các nhũ mẫu sẽ dồn hết tình mẫu tử để nuôi dưỡng hoàng tử. Chính vì điều này, trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, có rất nhiều hoàng đế có mối quan hệ rất tốt với nhũ mẫu của họ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trung-hoa-bi-su-nhung-quy-tac-bi-an-va-vo-nhan-dao-danh-cho-cac-nhu-mau-khi-phai-vao-cung-nuoi-hoang-tu-411996.html