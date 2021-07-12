Trong thời cổ đại, những cung nữ trong hoàng cung phạm lỗi đều phải nhận hình phạt vậy nhưng có một bộ phận các phi tần tuyệt đối không được đánh.

Hoàng đế là người nắm quyền tối cao trong xã hội phong kiến Trung Hoa, vua chính là người đứng đầu một nước, được mọi người kính trọng. Ngoài việc giải quyết các công việc chính trị, hoàng đế còn có một nhiệm vụ rất quan trọng là duy trì nòi giống để tìm ra người kế vị xuất sắc nhất. Chính vì vậy trong hậu cung có đến 3.000 mỹ nhân luôn sẵn sàng phục vụ hoàng đế. Dù hoàng đế có rất nhiều phi tần nhưng không phải cô gái nào cũng có thể trở thành một trong số họ. Được vào cung là niềm ao ước của rất nhiều cô gái thời cổ đại Việc lựa chọn phi tần cho hoàng đế có một vài kiểu, kiểu đầu tiên đó là đích thân hoàng hậu và hoàng đế lựa chọn. Những cô gái này đều xuất thân từ những gia tộc nổi tiếng, họ vào cung hầu hết đều liên quan đến quyền lợi gia tộc hoặc là phương tiện để hoàng đế “trói buộc” các quan đại thần.

Kiểu chọn phi tần thứ hai đó là lựa chọn những cô gái trong độ tuổi phù hợp ở khắp cả nước. Các cô gái này đều có dung mạo và tài năng hơn người. Trước khi vào cung, các cô gái này đều phải được đưa đi kiểm tra, trên cơ thể họ không có sẹo và đặc biệt phải còn trong trắng. Sau nhiều vòng kiểm tra, những cô gái được chọn mới trở thành cung nữ thực sự. Trong số họ, sẽ có những người xuất sắc nhất để trở thành phi tần của hoàng đế. Rất nhiều cô gái không được chọn làm phi tần đã tình nguyện ở lại chốn hậu cung làm cung nữ chờ cơ hội Một số cung nữ không được chọn sẽ được trao cho các quan đại thần, một số sẽ tiếp tục ở lại trong cung với tư cách là cung nữ. Những cung nữ này ở lại và chờ đợi thời cơ, bởi vì chỉ cần ở trong cung họ sẽ có cơ hội được hoàng đế sủng ái, vậy nhưng cũng có nhiều người chết già nơi hoàng cung mà không thực hiện được ước mơ của mình.

Những cung nữ không được chọn làm phi tần sẽ tiếp tục làm việc trong cung và hầu hạ người khác. Thời cổ đại có rất nhiều quy tắc, đặc biệt là chốn hậu cung, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng sẽ bị giết chết. Những cung nữ đều là người có địa vị thấp kém, phần lớn việc sinh tử đều nằm trong tay chủ nhân, nếu chủ nhân vận khí xấu thì cung nữ rất có thể sẽ mất mạng. Nếu cung nữ phạm lỗi và bị tra tấn, các phi tần cũng không được đánh vào mặt của cung nữ Tuy nhiên có một quy tắc ít người biết đến, dù cung nữ phạm phải lỗi gì, hoàng hậu và phi tần cũng không được đánh vào mặt cung nữ. Đánh vào mặt cung nữ cũng chính là không tôn trọng hoàng đế. Vì vậy không ai dám mắc phải sai lầm này. Nhiều người cho rằng những quy định này rất kỳ quặc, vậy nhưng đây chính là một trong những quy tắc của xã hội phong kiến. Dù sao thể diện của hoàng tộc vẫn là điều quan trọng nhất, không tôn trọng hoàng đế thì sẽ bị mất mất đầu.

Trung Hoa bí sử: Những quy tắc bí ẩn và vô nhân đạo dành cho các nhũ mẫu khi phải vào cung nuôi hoàng tử Trong lịch sử cổ đại Trung Hoa, để hoàng tử được uống ‘sữa thư thái’, các nhũ mẫu trong cung đều phải tuân thủ những quy tắc có phần vô nhân đạo.

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