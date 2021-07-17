Hoàng đế hoang dâm nhất lịch sử, dùng đủ mọi cách để có được mỹ nhân 10 tuổi, thê thiếp của đại thần cũng không buông tha

Thâm cung bí sử 17/07/2021 07:46

Trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, có rất nhiều hoàng đế hoang dâm, vậy nhưng sự tàn độc và dâm loạn thì ít ai có thể sánh được với Hoàn Nhan Lượng.

Hoàn Nhan Lượng hay thường được gọi là Kim Hải Lăng vương, ông là vua của triều đại nhà Kim trong lịch sử Trung Quốc. Theo các ghi chép lịch sử, Hoàn Nhan Lượng là hôn quân vô đạo nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Hoa cổ đại. Hoàn Nhan Lượng từng giết vua đoạt ngôi, giết cả mẹ ruột, sát hại đại thần, cướp vợ người khác… Những việc làm của Hoàn Nhan Lượng trong suốt những năm trị vì của mình khiến ông trở thành một vị hôn quân vô đạo nhất lịch sử Trung Hoa.

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 Hoàng đế Hoàn Nhan Lượng nổi tiếng lịch sử Trung Hoa vì sự tàn độc và thói hoang dâm vô độ của mình

Không chỉ tàn nhẫn, Hoàn Nhan Lượng còn nổi tiếng là một người hoang dâm vô độ. Chỉ cần nhìn thấy gái đẹp là muốn quan hệ tình dục, bất chấp người đó có quan hệ máu mủ thậm chí là thê thiếp của các đại thần trong triều. Sau khi trở thành hoàng đế, về cơ bản ông bỏ qua việc chính trị, việc chính của ông lúc này là được ngủ với tất cả các mỹ nữ trong thiên hạ. Chỉ cần người phụ nữ Hoàn Nhan Lượng thích, ông sẽ đưa người đó vào cung.

Một lần, Hoàn Nhan Lượng nghe các đại thần nói đến một cô gái tên Gia Luật Di Lặc vô cùng xinh đẹp nên đã lập tức sai người gọi mỹ nhân này vào cung. Khi mới hơn 10 tuổi, nhan sắc của Gia Luật Di Lặc đã nổi tiếng khắp nơi. Vì quá xinh đẹp nên người dân địa phương gọi Gia Luật Di Lặc là tiểu tiên nữ.

Hoàn Nhan Lượng nghĩ rằng cử anh rể của Gia Luật Di Lặc là Địch Liễn A Bố đi đón cô là an toàn nhất. Vậy nhưng, sau khi nhìn thấy nhan sắc của em vợ, anh rể của Gia Luật Di Lặc cũng không thể cầm lòng. Cuối cùng, Địch Liễn A Bố và em vợ đã phát sinh chuyện thầm kín. Sau khi về đến kinh thành, bố của Địch Liễn A Bố biết chuyện, ông vô cùng sợ hãi nếu như Hoàn Nhan Lượng biết sự thật.

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 Hoàn Nhan Lượng giết hại Địch Liễn A Bố sau đó bắt tất cả thê thiếp của đại thần này ngủ với mình

Hoàn Nhan Lượng là một người từng trải, ông biết Gia Luật Di Lặc không còn trong trắng nên đã trói cô lại để tra khảo. Vậy nhưng Gia Luật Di Lặc không nói sự thật cho Hoàn Nhan Lượng biết. Hoàn Nhan Lượng suy đoán đại thần Địch Liễn A Bố là người làm ra việc này, Gia Luật Di Lặc chỉ biết im lặng.

Ngay sau đó, Hoàn Nhan Lượng đã ra lệnh giết chết Địch Liễn A Bố. Không chỉ vậy, hoàng đế dâm đãng này còn triệu tập tất cả những người phụ nữ của Địch Liễn A Bố vào cung ngủ với ông ta, sau đó ban cho các đại thần khác. Đối với Gia Luật Di Lặc, ban đầu Hoàn Nhan Lượng đuổi cô ra khỏi cung nhưng sau đó lại thương nhớ nhan sắc của mỹ nhân này nên đã đón cô vào cung trở lại.

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Từ khóa:   hoang dâm vô độ quan hệ tình dục hôn quân vô đạo

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