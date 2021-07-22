Choáng: Trung Quốc đã 'tiên tri' đúng được cơn mưa '5000 năm có 1' nhưng tiếc rằng... sai thời gian và cả địa điểm

Tuy nhiên, trận mưa lớn này lại được dự đoán sẽ diễn ra ở thị trấn Tiêu Tác. Trong khi đó, các khu vực còn lại, trong đó có TP Trịnh Châu, được dự đoán sẽ chỉ hứng chịu lượng mưa ít hơn nhiều.

Theo tờ South China Morning Post, ngày 21/7 vừa qua, Phó giám đốc cơ quan khí tượng của tỉnh Hà Nam, bà Su Aifang cho biết thật ra chính quyền tỉnh đã được cảnh báo về tình trạng thời tiết khắc nghiệt từ hôm 15/7.

Tuy vậy, sự cố bất ngờ xảy ra, không phải Tiêu Tác mà là Trịnh Châu, thành phố có 12 triệu dân đã phải hứng chịu cơn mưa 200mm chỉ sau 1 giờ kể từ khi thời tiết chuyển xấu. Ngay lập tức, chính quyền thành phố phải ban bố cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất nhưng khi đó hầu hết người dân đã và đang trên đường đi làm.

Cụ thể, chính quyền địa phương của Tiêu Tác đã được cảnh báo về một trận lũ lụt "trăm năm có một" được gây ra bởi cơn mưa có lượng nước lên đến 500mm vào ngày 19/7. Vì vậy, địa phương này đã sơ tán những hộ dân sống tại vùng trũng thấp đi đến nơi an toàn hơn.

Đường phố Trịnh Châu ngập nặng - Ảnh: Twitter

Vào buổi chiều cùng ngày, Trịnh Châu đã ghi nhận lượng mưa đạt đến mức kỷ lục và cao hơn hẳn mức bình thường trong vòng nửa năm đổ lại. Hậu quả là hệ thống đường xá chìm trong nước lũ, hàng trăm hành khách bị kẹt trong các toa tàu điện ngầm vẫn chưa được giải cứu hết.

Theo ghi nhận, đến nay, trân lũ lụt ở Trịnh Châu đã có 25 người chết trong trận lũ lụt kinh hoàng này. Đồng thời, hệ thống điện và nước bị hư hỏng nặng nề, nhiều nơi Internet bị gián đoạn hoặc bị cô lập hoàn toàn. Nhiều trạm dự báo thời tiết không có dữ liệu vì thiết bị đã bị hỏng.



Đoàn người di chuyển trong hệ thống đường tàu điện ngầm khi nước lũ ngày càng dâng cao - Ảnh: Cắt từ clip

Trưởng nhóm chuyên gia dự báo thời tiết tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia trung Quốc, ông Chen Tao cho biết khả năng dự báo thời tiết cực đoan hiện vẫn đang là một thách thức lớn không chỉ cho Trung Quốc mà là cả thế giới và điều kiện thời tiết bình thường, các mô hình dự báo thời tiết vẫn hoạt động tốt.

"Có nhiều biến số trong các tình trạng thời tiết khắc nghiệt có thể làm ảnh hưởng đến độ chính xác của một dự báo" - Ông Chen Tao nói.

Hệ thống đường xá ở Trịnh Châu bị thiệt hại nặng nề - Ảnh: Twitter

Các chuyên gia trong lĩnh vực dự báo thời tiết cho biết, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có cách nào có thể dự đoán đúng về lượng mưa của ngày hôm sau. Vì vậy, lượng mưa được xem là một trong những điều khó dự báo nhất về khí tượng học.

Tuy trung tâm Khí tượng Quốc gia ở Bắc Kinh là một trong 9 trung tâm được Tổ chức Khí tượng Thế giới công nhận, nhưng các dự đoán về lượng mưa của họ thường chỉ đúng từ 15-20% mặc dù sở hữu dàn vệ tinh cùng các siêu máy tính tối tân nhất hiện nay.

Xe ô tô di chuyển khó khăn trong nước lũ - Ảnh: Cắt từ clip

Một nhà khoa học giấu tên thuộc Trường ĐH Khoa học Thông tin và Công nghệ Nam Kinh cho biết lượng radar và các phương tiện giám sát ở Trịnh Châu ít hơn nhiều so với những thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải. Ngoài ra, Trung Quốc cần thu thập thông tin từ hình ảnh vệ tinh và các đám mây để có dự báo chính xác hơn.