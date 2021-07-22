Chứng kiến sự bất lực của dòng người trong trận lũ lịch sử ở Trung Quốc, rạp chiếu phim bất ngờ mở cửa cho người dân tá túc qua đêm

Trong đêm mưa bão lớn, chứng kiến cảnh nhiều người co ro vì lạnh, người phụ trách rạp phim đã quyết định mở cửa một số phòng chiếu để cung cấp chỗ nghỉ ngơi và nước nóng miễn phí cho mọi người

Vừa qua, một đoạn video ngắn được chia sẻ với tiêu đề "Trịnh Châu gặp mưa lũ, rạp chiếu phim cho hàng nghìn người trú qua đêm" đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc).

Được biết, rạp chiếu phim nằm gần một khu thương mại lớn, lại gần với ga tàu điện ngầm nên nơi đây thường có rất nhiều người qua lại. Vào ngày xảy ra trận mưa bão lớn nhất lịch sử đã khiến cho rất nhiều người bị mắc kẹt ở khu vực này và không thể về nhà.

Rạp chiếu phim mở cửa cho khách vào tá túc

Chứng kiến cảnh người co ro vì lạnh, người phụ trách rạp phim đã quyết định mở cửa một số phòng chiếu để cung cấp chỗ nghỉ ngơi và nước nóng miễn phí cho mọi người. Chính nhờ điều này, trong đêm mưa bão đó, rạp chiếu phim đã trở thành chỗ tạm trú qua đêm an toàn cho hàng nghìn người.

Được biết, người phụ trách rạp chiếu phim nói trên có tên là Đông Phương Gia Hòa. Trao đổi với báo chí, quản lý rạp đã cho biết thêm về tình hình hiện tại:

"Nước đang rút dần, hầu hết mọi người đã có thể về nhà. Tuy nhiên vì có nơi bị cắt nước, cắt điện, không có tín hiệu liên lạc nên một số ít người vẫn đang nghỉ ngơi trong rạp của chúng tôi".

Trong đêm mưa bão đó, rạp chiếu phim đã trở thành chỗ tạm trú qua đêm an toàn cho hàng nghìn người

Việc làm nhân văn của người ở rạp chiếu phim đã nhận được vô số sự ủng hộ và ngợi khen từ cư dân mạng. Trước những lời khen ngợi, người quản lý của rạp chiếu phim chia sẻ thêm:

"Cảm ơn các bạn đã khen ngợi rạp chúng tôi. Chúng tôi chỉ làm những việc nên làm mà thôi. Khi chứng kiến ánh mắt bất lực của mọi người ở ga tàu điện ngầm, nhìn thấy họ run lên vì lạnh, chúng tôi đã biết đây là việc cần làm".

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