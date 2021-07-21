Qua kiểm tra của đội cứu hộ, đã có 12 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Nguyên nhân gây tử vong được dự đoán là vì các hành khách bị ngạt và thiếu oxy. Hiện, vụ việc này đang được tiến hành điều tra thêm.

Rạng sáng ngày 21/7/2021, thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc đưa tin về hậu quả thảm khốc sau trận mưa bão trong chuyến tàu điện ngầm số 5 Trịnh Châu. Được biết, tại đây, có hơn 500 hành khách bị mắc kẹt lại trong suốt 3 tiếng kinh hoàng. Trong tình hình khẩn cấp, lực lượng cứu hộ chưa thể kịp thời có mặt để cứu nạn do mưa lớn trên toàn tỉnh.

Trong suốt 3 tiếng kinh hoàng chờ đội cứu hộ, hành khách bị kẹt trong tàu điện ngầm đã liên tục gọi điện thoại kêu cứu vì nước lũ ngày một tràn vào nhiều hơn. Những người còn mắc kẹt lại trong tàu vô cùng hoảng sợ vì nước đã ngập lên đến vai người lớn. 500 người bị kẹt tại đây phải trải qua những giây phút kinh hoàng, cận kề với cửa tử.

Trận mưa bão vừa qua ở Trịnh Châu đổ bộ với cường độ quá lớn và vượt qua ngưỡng tiêu chuẩn được thiết kế của tàu điện ngầm. Chính vì vậy, bức tường chắn lũ đã bị đổ sầm và nước nhanh chóng tràn vào ngập chỗ tàu điện ngầm trong thời gian ngắn.

Mức nước ngập cao đến ngực người lớn, không khí trong tàu chật chội, ngột ngạt

Theo báo cáo cho thấy, tàu điện ngầm cũng lắp đặt hệ thống ngăn chặn những trận mưa lớn và lũ lụt khắp Hà Nam và Trịnh Châu. Trước đó, từ 16h chiều ngày 20/7, Giám đốc bộ phận an ninh của Công ty tàu điện ngầm cho biết ông cũng tích cực cho "rút nước" và "đắp bờ": "Mặt đường thành phố đột ngột lụt sâu. Mọi công tác chuẩn bị cứu hộ và những kết quả đạt được đều bị cuốn trôi ngay lập tức."

Sau đó, vào 18h cùng ngày, thông báo từ Trịnh Châu cho biết, nước lũ đã phá vỡ bức tường chắn và ngập cả lối đi vào khu vực chính, buộc các chuyến tàu điện ngầm số 5 Trịnh Châu phải dừng lại. Đến đầu giờ ngày 21/7, nhiều ga tàu điện ngầm cũng đồng loạt bị mất điện khiến các máy bơm nước dọc tuyến đường không thể hoạt động được. Không còn cách nào khác, các ga tàu điện ngầm đành ngồi yên chờ lũ tự rút. Đồng thời, lượng nước lũ tràn vào quá lớn, máy bơm hoạt động hết công suất vẫn không thấm thía. Ông Zheng chia sẻ thêm: "Vượt xa công suất các máy bơm của chúng tôi".

Nước tràn xối xả vào chỗ tàu điện ngầm số 5 Trịnh Châu

Lúc 19h ngày 20/7, trên mạng xã hội Weibo bỗng xuất hiện một thông báo cầu cứu. Được biết, người báo tin cầu cứu là He Xi (34 tuổi), vợ của anh ta đang bị mặc kẹt trên tàu và anh cũng đang vội vã đến để mong tự giải cứu được vợ mình.

He Xi kể lại giây phút kinh hoàng với phóng viên Southern Weekend khi nghe tin vợ bị mắc kẹt dưới tàu điện ngầm rằng, anh đã mất hơn 1 tiếng mới tới được ga tàu điện ngầm. Khi người vợ gọi điện cho anh thông báo rằng oxy trong đây ngày càng ít và cô không cố trụ nổi nữa, anh vẫn còn hoảng sợ nói: "Tôi đã khóc suốt quãng đường đi tìm cô ấy".

Sau khi tới ga tàu điện ngầm, anh cố gắng vào bên trong nhưng đã bị nhân viên cứu hộ ngăn lại. Mãi cho đến khi He Xi cho nhân viên an ninh xem đoạn video người vợ đang cầu cứu thì nhân viên cứu hộ mới buông tay cho anh vào.

Khi vào được bên trong, He Xi nhận thấy rằng: "Có quá ít người cứu hộ và cảnh sát cũng đang bận cứu hộ những người khác. Tôi đã đỡ lấy một người và đưa người đó ra ngoài. Ban đầu tôi nghĩ rằng người đàn ông trên lưng tôi ngất xỉu vì thiếu oxy, nhưng một lúc sau khi cõng anh ấy thì tôi nhận ra rằng anh ấy không còn nữa. Từ lúc mắc kẹt là 18h cho tới 21h, do thiếu oxy trầm trọng, hầu hết mọi người đều nôn mửa, đau đầu và ngất đi, tình trạng bên trong tàu rất khổ sở."

Hình ảnh người dân đang được giải cứu từ tàu điện ngầm gặp nạn

Cho đến gần 21h, trên mạng xã hội Weibo vẫn có người thông báo kêu cứu, người này cho biết, mực nước trong tàu điện ngầm đã ngập đến đùi, tình hình vô cùng nguy hiểm và hiện có người đã bất tỉnh. He Xi cho rằng nguyên nhân dẫn đến các ca tử vong trong vụ tai nạn này là do thiếu oxy trầm trọng.

Người dân Trịnh Châu cho biết, đối với họ tàu điện ngầm là hy vọng duy nhất của họ để có thể trở về nhà trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, sau trận mưa lũ lớn nhất lịch sử này đã tạo ra sức nước vượt ngưỡng chịu đựng của hệ thống tàu điện ngầm.

Chuyên gia cũng nhận định rằng, trận mưa "nghìn năm có một" này đã phá vỡ mọi dự đoán cho tình trạng xấu nhất và hệ thống tàu điện ngầm ở Trịnh Châu xảy ra sự cố không thể lường trước được. Theo Kế hoạch khẩn cấp quốc gia về các trường hợp khẩn cấp trong hoạt động vận tải đường sắt đô thị, vụ tai nạn lần này được xếp vào loại "trường hợp khẩn cấp cao" chỉ sau "đặc biệt nghiêm trọng".