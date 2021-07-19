NÓNG: Người đầu tiên ở Trung Quốc tử vong do nhiễm virus Monkey B hiếm gặp từ khỉ

Thế giới 19/07/2021 19:43

Đây là ca lây nhiễm virus Monkey B nguy hiểm đầu tiên ở người được phát hiện ở Trung Quốc và đã tử vong.

Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, nạn nhân là một bác sĩ thú y 53 tuổi sống tại Bắc Kinh. Người này tiến hành phẫu thuật xác hai con khỉ chết để làm thí nghiệm nghiên cứu hồi tháng 3. Sau cuộc mổ thí nghiệm hôm đó, nạn nhân được cho là đã xuất hiện các triệu chứng nhiễm virus Monkey B từ khỉ, trong đó có nôn mửa và sốt cao. 

Vietnamnet cho biết, sau khi đến điều trị ở một số bệnh viện nhưng không tìm ra nguyên nhân, nạn nhân đã qua đời vào ngày 27/5, theo các chi tiết được CDC Trung Quốc công bố hôm 17/7.

Sau khi xét nghiệm các mẫu máu và nước bọt của người đàn ông này, các nhà nghiên cứu phát hiện dấu hiệu của virus Monkey B, còn gọi là virus herpes B. Theo Thời báo Hoàn Cầu, đây là ca nhiễm virus Monkey B đầu tiên được ghi nhận trên người ở Trung Quốc.

NÓNG: Người đầu tiên ở Trung Quốc tử vong do nhiễm virus Monkey B hiếm gặp từ khỉ - Ảnh 1
Ca tử vong đầu tiên do virus Monkey B ở Trung Quốc là một bác sĩ thú y - Ảnh: TTXVN

 Tuyên bố trên tạp chí CCDC Weekly ngày 17/7 cho hay các ca nhiễm virus Monkey B từ động vật chủ yếu liên quan đến bác sĩ thú y linh trưởng, nhân viên chăm sóc động vật hoặc các nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, không có ca nhiễm Monkey B nào gây tử vong hoặc thậm chí có dấu hiệu lâm sàng ở Trung Quốc trước năm 2021. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Mỹ, mặc dù trường hợp con người nhiễm chủng virus trên là vô cùng hiếm nhưng nó có thể gây tổn thương não nghiêm trọng hoặc tử vong nếu không được điều trị kịp thời. 

Theo ông Kentaro Iwata, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Đại học Kobe (Nhật Bản), ca nhiễm virus Monkey B đầu tiên ở người được phát hiện vào năm 1932. Cho đến nay, thế giới đã ghi nhận khoảng 100 người nhiễm loại virus này, phần lớn là ở khu vực Bắc Mỹ.

Sau khi ca tử vong đầu tiên trên người được ghi nhận, CDC Trung Quốc đã ra cảnh báo virus Monkey B có thể gây ra mối đe dọa đối với các bác sĩ thú y, chuyên gia hoặc nhà nghiên cứu chuyên chăm sóc động vật, đặc biệt là các loài linh trưởng.

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