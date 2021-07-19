Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam: Hình ảnh xác chết bệnh nhân Covid-19 ở TP.HCM là tin giả

Xã hội 19/07/2021 10:52

Hình ảnh những thi thể của bệnh nhân Covid-19 được cho là ở TP.HCM đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây là thông tin giả mạo.

Dẫn tin từ báo Người lao động, gần đây, những hình ảnh xác chết đăng tải tràn lan trên mạng xã hội bị một số tài khoản Facebook tung tin là xác chết của bệnh nhân Covid-19 ở bệnh viện tại TP.HCM. Trong hình, nhiều thi thể được bọc trong lớp ni lông, đặt trên sàn một căn phòng lớn, bên cạnh có nhân viên y tế đang xử lý.

Cũng theo nguồn trên, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (thuộc Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa phát đi thông báo khẳng định hình ảnh này là tin giả. Thông tin này gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch Covid-19. Hình ảnh này được xác định xảy ra ở Indonesia.

Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam: Hình ảnh xác chết bệnh nhân Covid-19 ở TP.HCM là tin giả - Ảnh 1
Hình ảnh người chết vì COVID-19 tại TPHCM lan truyền trên mạng là thông tin giả mạo - Ảnh: Thanh Niên

 Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam khuyến cáo người dân và cộng đồng mạng không chia sẻ tin giả trên; đồng thời cho biết vụ việc sẽ chuyển cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định. Hôm qua (ngày 18/7), Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cũng ký văn bản đề nghị Ban Quản lý các khu cách ly y tế, Bệnh viện dã chiến, Bệnh viện điều trị Covid-19 trên địa bàn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở tuyên truyền, quán triệt, nhắc nhở người dân và cán bộ, nhân viên ngành y tế không phát tán hình ảnh, bài viết không đúng sự thật, không rõ nguồn cung cấp gây bức xúc, hoang mang dư luận xã hội.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Điều 101, Nghị định 15 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin, người nào có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử phạt hành chính 10-20 triệu đồng.

Trong một diễn biến liên quan đến tình hình dịch bệnh tại TP.HCM, theo Sức khỏe và Đời sống, tính từ 19 giờ 30 ngày 18/7 đến 6 giờ ngày 19/7, TP.HCM ghi nhận thêm 1.535 trường hợp nhiễm mới đã được Bộ Y tế công bố vào sáng ngày 19/7. Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, Thành phố đã có gần 33.000 trường hợp mắc COVID-19.

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