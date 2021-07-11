Gia đình người bán hàng rong xô xát với tổ công tác mùa dịch: 'Sợ mất xe mới mua nên tiếc, chống đối, mong muốn xem xét tha thứ'

Liên quan đến vụ việc gia đình bán hàng rong chống đối tổ xử lý vi phạm Chỉ thị 16, theo thông tin mới nhất từ báo Người lao động, ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã tạm giữ hình sự với Lê Văn Vũ (42 tuổi) và em ruột là Lê Văn Ca (40 tuổi, cùng quê Hậu Giang, tạm trú quận Bình Tân) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Ngoài ra, công an lấy lời khai, lập hồ sơ với hai con của Vũ là LVQ (16 tuổi) và con gái là LTT (18 tuổi) để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ông Vũ (ngoài cùng bên trái) và người thân tại cơ quan công an - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo điều tra, rạng sáng ngày 9/7, Vũ điều khiển xe máy kéo xe lôi tự chế bán rau củ… ở khu vực Cầu Ông Búp, phường Tân Tạo. Đến khoảng 6 giờ 45 phút cùng ngày, cả ba cha con di chuyển đến trước số nhà 266 Lê Đình Cẩn để bán tiếp. Lúc này, gia đình Vũ gặp tổ công tác số 2 là tổ tuần tra, giám sát, xử lý các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của UBND phường Tân Tạo thì bị lập lập biên bản xử lý và tạm giữ xe lôi cùng hàng hóa trên xe. Lúc này, em ruột Vũ là Ca chạy xe máy ngang qua thấy người thân đang mâu thuẫn với tổ công tác nên dừng lại, lấy điện thoại quay video. Lập tức, Vũ cùng em trai và hai con chống đối để cố gắng lấy xe lôi bỏ chạy nhưng bị tổ công tác chặn lại. Lúc này, Q. (con trai Vũ) kẹp cổ quật ngã một cán bộ Trật tự đô thị. Vũ dùng nón bảo hiểm ném trúng một bảo vệ dân phố, Ca dùng tay đánh một thành viên tổ công tác, T (con gái Vũ) la lối, chặn đường để cản trở. Vụ việc gây náo loạn khu vực.