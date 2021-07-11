Gia đình người bán hàng rong xô xát với tổ công tác mùa dịch: 'Sợ mất xe mới mua nên tiếc, chống đối, mong muốn xem xét tha thứ'

Cả gia đình người bán hàng rong chống đối, tấn công tổ công tác ở Bình Tân thừa nhận lỗi sai, cho biết rất ăn năn, hối hận.
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Liên quan đến vụ việc gia đình bán hàng rong chống đối tổ xử lý vi phạm Chỉ thị 16, theo thông tin mới nhất từ báo Người lao động, ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã tạm giữ hình sự với Lê Văn Vũ (42 tuổi) và em ruột là Lê Văn Ca (40 tuổi, cùng quê Hậu Giang, tạm trú quận Bình Tân) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Ngoài ra, công an lấy lời khai, lập hồ sơ với hai con của Vũ là LVQ (16 tuổi) và con gái là LTT (18 tuổi) để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo điều tra, rạng sáng ngày 9/7, Vũ điều khiển xe máy kéo xe lôi tự chế bán rau củ… ở khu vực Cầu Ông Búp, phường Tân Tạo. Đến khoảng 6 giờ 45 phút cùng ngày, cả ba cha con di chuyển đến trước số nhà 266 Lê Đình Cẩn để bán tiếp. Lúc này, gia đình Vũ gặp tổ công tác số 2 là tổ tuần tra, giám sát, xử lý các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của UBND phường Tân Tạo thì bị lập lập biên bản xử lý và tạm giữ xe lôi cùng hàng hóa trên xe. Lúc này, em ruột Vũ là Ca chạy xe máy ngang qua thấy người thân đang mâu thuẫn với tổ công tác nên dừng lại, lấy điện thoại quay video. Lập tức, Vũ cùng em trai và hai con chống đối để cố gắng lấy xe lôi bỏ chạy nhưng bị tổ công tác chặn lại. Lúc này, Q. (con trai Vũ) kẹp cổ quật ngã một cán bộ Trật tự đô thị. Vũ dùng nón bảo hiểm ném trúng một bảo vệ dân phố, Ca dùng tay đánh một thành viên tổ công tác, T (con gái Vũ) la lối, chặn đường để cản trở. Vụ việc gây náo loạn khu vực.
Tại cơ quan điều tra, Vũ, Ca và con trai tỏ thái độ ăn năn, hối lỗi. Ông Vũ cho biết thời gian dịch bệnh khó khăn, cả ba cha con ở trọ, mới mua chiếc xe lôi buôn bán được vài tháng mới đây. "Do số hàng tôi đi bán là hôm trước đã mua lỡ, bán không hết tồn lại. Tiếc quá nên cha con chở đi bán kiếm ít đóng tiền trọ cho chủ", báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời ông Vũ.
Ông Vũ xác nhận mình không hợp tác, ngăn cản việc xử lý của tổ công tác UBND phường Tân Tạo. Ông cho biết: "Lúc mấy anh mấy chú tới, tôi cũng xuống xe nhưng do sợ mất xe mới sắm nên tiếc, chống đốí. Tôi nói giờ lấy mất đồ đạc của tôi thì tôi cụt chân khỏi làm ăn rồi, cuộc sống làm sao. Khi đến cơ quan công an, tôi có gặp chú bảo vệ dân phố để xin lỗi vì tôi biết tôi đã sai. Hoàn cảnh buôn bán mưu sinh khổ lắm. Tôi sai thì tôi nhận, tôi mong muốn xem xét tha thứ cho tôi. Tôi cam kết không dám tái diễn hành vi như vậy nữa" – ông Vũ nói với nguồn trên.
Theo Công an quận Bình Tân, hai con của Vũ được cho tại ngoại để tiếp tục điều tra. Đáng chú ý, cũng theo nguồn tin từ Báo Pháp luật TP.HCM thì sau khi con gái ông Vũ được kiểm tra thì phát hiện đang sốt 40 độ.