Hà Tĩnh: Cô gái cắt tóc liên quan 4 chuỗi lây nhiễm tái dương tính nCov, từng khai báo y tế gian dối

Nữ bệnh nhân ở Hà Tĩnh được phát hiện tái dương tính với SARS-CoV-2 khi đang cách ly tại nhà.
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Theo thông tin trên Vietnamnet, vào sáng 7/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Hà Tĩnh vừa ghi nhận một ca tái dương tính với nCoV. Bệnh nhân tên N.T.M (sinh năm 1999, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, làm nghề cắt tóc). M. bị mắc Covid-19 từ ngày 13/6. Đây là ca dương tính nCoV trong cộng đồng đầu tiên ở TP Vinh.
Trước đó, bệnh nhân N.T.M được điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Sau 3 lần xét nghiệm có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, ngày 29/6, bệnh nhân này được Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An công bố đã khỏi bệnh theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Bệnh viện sau đó đã làm các thủ tục giấy tờ, thông báo gửi về địa phương cư trú, gia đình của bệnh nhân để địa phương thực hiện quản lý theo dõi quá trình bệnh nhân cách ly 14 ngày tại nhà ở thôn 1, xã Sơn Trường, Hương Sơn, Hà Tĩnh theo quy định.
Tuy nhiên, ngày 6/7, Trung tâm Y tế Hương Sơn lấy mẫu gửi CDC tỉnh làm xét nghiệm. Kết quả, N.T.M tái dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngành y tế Hà Tĩnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân, đồng thời triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch nơi bệnh nhân lưu trú.
N.T.M. là bệnh nhân 10732, là cô gái liên quan đến 4 chuỗi lây nhiễm ở TP Vinh. Đó là chuỗi Quán bia Hải Quế (cạnh hồ Goong) thành phố Vinh, tới nay ghi nhận 1 F1, 1 F2 đã dương tính nCoV. Chuỗi tại số 44 đường Đinh Lễ có 9 trường hợp F1, F2 và F3 mắc Covid-19. Chuỗi thứ 3, liên quan quán ăn đêm 383, Nguyễn Văn Cừ, đã phát hiện 15 ca gồm các F1, F2, F3, F4 dương tính nCoV. Chuỗi thứ 4, xuất phát từ quán ăn 120, đường Phạm Đình Toái, thành phố Vinh (nơi ca 10732 từng đến), đã có 8 ca gồm F1, F2, F3 dương tính nCoV.
Liên quan đến ca bệnh này, thông tin trên Báo Người lao động, ngày 14-6, Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người". Bởi quá trình truy vết, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện N.T.M. khai báo không trung thực. Sau đó, cơ quan chức năng chuyên về công nghệ thông tin đã vào cuộc, xác định thêm những địa điểm bệnh nhân từng có mặt, trong đó có những nơi không có trong khai báo y tế của M.