Hà Tĩnh: Cô gái cắt tóc liên quan 4 chuỗi lây nhiễm tái dương tính nCov, từng khai báo y tế gian dối

Theo thông tin trên Vietnamnet, vào sáng 7/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Hà Tĩnh vừa ghi nhận một ca tái dương tính với nCoV. Bệnh nhân tên N.T.M (sinh năm 1999, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, làm nghề cắt tóc). M. bị mắc Covid-19 từ ngày 13/6. Đây là ca dương tính nCoV trong cộng đồng đầu tiên ở TP Vinh.

Trước đó, bệnh nhân N.T.M được điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Sau 3 lần xét nghiệm có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, ngày 29/6, bệnh nhân này được Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An công bố đã khỏi bệnh theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Bệnh viện sau đó đã làm các thủ tục giấy tờ, thông báo gửi về địa phương cư trú, gia đình của bệnh nhân để địa phương thực hiện quản lý theo dõi quá trình bệnh nhân cách ly 14 ngày tại nhà ở thôn 1, xã Sơn Trường, Hương Sơn, Hà Tĩnh theo quy định.